"Paradoxe Zahlen": Russen werden im Krieg immer ängstlicher

Ausweislich aktueller Umfragedaten eines staatseigenen Instituts wächst die Panik der Russen dramatisch, und zwar in kürzester Zeit. Die Zahlen seien teilweise "paradox", stellte der dortige Meinungsforscher Mikhail Mamonow kürzlich in einer Grundsatzrede fest: Die Frage, ob jemand aus ihrem Verwandten- oder Bekanntenkreis mobilisiert wurde, bejahte die Hälfte der Russen, obwohl nach offiziellen Angaben "nur" rund 300.000 Personen rekrutiert wurden, was bei rund 143 Millionen Einwohnern einen deutlich geringeren Anteil ausmachen würde. Doch die Russen fühlten sich immer stärker direkt betroffen vom Kriegsgeschehen, so die Demoskopen – deren Arbeit in Russland durch Vorgaben des Kreml eingeschränkt ist – und das hat erhebliche Konsequenzen für das Ansehen des Kreml.

"Gouverneure sollten Sozialtherapeuten sein"

"Sehr oft wird uns im Zuge von Recherchen gesagt, dass die Bürger offiziellen Informationen nicht mehr vertrauen. Wenn das Verteidigungsministerium nur über das Positive, aber nicht über die Probleme spricht, stellt sich die Frage, wie wahr das ist, was es behauptet. Deshalb wird die Nachfrage nach unmittelbarer zwischenmenschlicher Kommunikation steigen", so Mamonow. Mit anderen Worten: Der Austausch im Netz wird immer wichtiger, die Informationsbeschaffung durch Fernsehnutzung ist nur noch für ältere Russen relevant. Weil Instagram und Facebook in Russland blockiert wurden läuft der Meinungsaustausch über WhatsApp, YouTube und Telegram.

Da sich viele Bürger im Netz zunehmend mit den Details an der Front beschäftigten, gebe es immer mehr echte oder vermeintliche "Experten", die von den offiziellen Stellen rückhaltlose "Ehrlichkeit" verlangten und eine "Entideologisierung" der Faktenvermittlung. Demoskopin Natalia Daudrich, ebenfalls vom staatseigenen Institut, empfahl den russischen Gouverneuren, sich mehr als "Sozialtherapeuten" zu begreifen. Das ebenfalls kremlnahe Umfrageinstitut FOM hatte festgestellt, dass speziell im November die Angst der Russen deutlich zunahm: Aktuell seien 59 Prozent beunruhigt, nur 37 Prozent fühlten sich "unbesorgt". Eine Woche zuvor, am 13. November, war der Anteil der Ängstlichen noch zehn Prozentpunkte niedriger.

"Menschen wissen, dass regelmäßig Särge kommen"

"Die Bürger wissen zum Beispiel, dass in den russischen Grenzgebieten Beschuss stattfindet. Sie wissen, dass die Menschen gezwungen sind, von mageren Sozialleistungen zu leben. Sie wissen, dass die Mittel nicht genau dorthin fließen, wo sie es gerne hätten. Dass regelmäßig Särge kommen, dass Menschen verschwinden und so weiter. Mir scheint, dass das einen gewissen Hintergrund schafft", so der in Estland lehrende Politologe Wjatscheslaw Morozow gegenüber der exilrussischen "New Times". Die den Kommunisten nahestehende "Prawda" bestätigte diese Aussage indirekt mit dem Hinweis, angesichts der gerade verschickten Rentenbescheide für das kommende Jahr sei bei vielen Betroffenen die "Neujahrsstimmung erledigt": "Sie weinen nur noch."

Bei einer Begegnung mit jungen Wissenschaftlern in Sotschi an der Schwarzmeerküste hatte Präsident Wladimir Putin laut Nachrichtenagentur RIA Nowosti eingeräumt, dass nach seinem Kenntnisstand 15 Prozent aller Russen therapeutische Unterstützung bräuchten, unter den Jüngeren seien es sogar 35 Prozent. Die Zahl der Psychologen sei "noch nicht angemessen", so Putin, der sich ebenfalls auf Umfragen berief. Versprechen wollte der Präsident allerdings ausdrücklich nichts, sondern lediglich die Regierung auf das Problem hinweisen. Russische Medien verwiesen bereits darauf, dass von der Front zurückkehrende Soldaten nicht selten eine posttraumatische Belastungsstörung mitbringen und entsprechend behandelt werden müssten.

Das kremlkritische Portal "Meduza" will von Insidern erfahren haben, dass die Präsidialverwaltung für die Öffentlichkeit bestimmte Umfragen künftig einschränken will, mit der Begründung, es sei "besser, die Situation nicht aufzuheizen und die Leute nicht zu verärgern". Angeblich fürchten sich die Verantwortlichen vor der "Dynamik", die dadurch entstehen könnte.