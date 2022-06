"Parade der Besiegten": Plant Putin Gefangenen-Marsch in Moskau?

Mit seinem berüchtigten Gespür für Sarkasmus ließ der sowjetische Diktator Josef Stalin am Sonntag, dem 17. Juli 1944 in Moskau einen "Großen Walzer" abhalten. Gemeint war damit der Zug von knapp 58.000 deutschen Kriegsgefangenen, eine "Parade der Besiegten", die natürlich gefilmt und für die Nachwelt dokumentiert wurde. Grund für die ungewöhnliche Betitelung: Stalin liebte den Hollywood-Film "The Great Waltz" von 1938, eine fiktive Biografie des Komponisten Johann Strauss (Sohn) von den drei damaligen Erfolgsregisseuren Josef von Sternberg, Victor Fleming und Julien Duvivier. Zehn Mal soll der Sowjetführer den Film gesehen haben.

Seit acht Jahren war das kein Thema

"Ab diesem Tag wurde in Moskau wieder getanzt", heißt es in einer Ankündigung des russischen Staatsfernsehens zu einer Doku über das historische Ereignis, die am 22. Juli zum Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion gesendet wird: "Es war, als wäre eine Art Schleuse geöffnet worden, ab jetzt konnte man sich freuen und Spaß haben. Und obwohl bis zum Sieg noch fast zehn Monate Zeit vergingen, glaubte man, dass er definitiv kommen würde."

Das kremlkritische Online-Portal "Agents" machte sich die Mühe, nach bisherigen Erwähnungen dieses Gefangenen-Marschs im russischen Fernsehen zu suchen. Zumindest in den vergangenen acht Jahren soll er kein Thema gewesen sein. Das legt natürlich den Verdacht nahe, dass mit der Erinnerung an den heißen Sommer 1944 die Moral im aktuellen Krieg gehoben werden soll. Stalins bizarre Triumph-Show habe zwei Hauptziele gehabt, heißt es von den Machern der Doku. Der Diktator habe den westlichen Alliierten, die damals gerade in der Normandie gelandet waren, demonstrieren wollen, wie "anscheinend leicht" die Rote Armee mit den Deutschen fertig wurde.

Geheimdienstchef Beria informierte Stalin

Es habe daneben aber auch eine Botschaft nach innen gegeben: "Es war notwendig, den Kampfgeist des sowjetischen Volkes aufrechtzuerhalten." Lange sei vermutet worden, dass Stalin für die von ihm angeordnete Parade Kriegsgefangene aus mehreren Jahren "mobilisierte", doch inzwischen sei geklärt, dass alle beteiligten Deutschen bei der Offensive, die nach dem russischen General Pjtor Bagration benannt worden war, in die Hände der Roten Armee gerieten. An der Spitze des Zuges gingen 19 Generäle, von denen später zwei hingerichtet wurden.

Stalin selbst schaute sich das Spektakel übrigens nicht an, sondern ließ sich von Geheimdienstchef Lawrenti Beria (1899 - 1953) informieren, der dem Diktator möglicherweise auch den zynischen Titel eingeflüstert hatte. Die Deutschen zum Klang von Strauss-Walzern durch Moskau zu hetzen, sie am Gartenring in zwei Kolonnen zu spalten, um sie dann kreisförmig aufeinander zu bewegen zu lassen, das war ganz nach Stalins Geschmack. Beria schmückte die Geschehnisse nach Kräften aus, protokollierte Rufe wie "Tod den Faschisten" und "Mögt ihr krepieren", doch das meiste davon soll seiner Einbildung entsprungen sein, um Stalin angemessen zu "ergötzen".

"Es gab keinen einzigen Exzess"

Zeitgenössische Quellen berichten von einer eher gedrückten Stimmung unter den Zuschauern: "Auf dem gesamten Weg der Kriegsgefangenenkolonnen herrschte eine außergewöhnliche Zurückhaltung und äußere Ruhe, es gab keinen einzigen Exzess, keinen einzigen Versuch, den Gefühlen, der Wut und Empörung Luft zu machen, die alle überwältigten." Augenzeuge Stanislaw Sergejew will sich an Mitleid und "einen Hauch von Anteilnahme" erinnern. Vielen Moskauern blieb der Klang des leeren Essgeschirrs der Deutschen unvergesslich. Nach dem Marsch wurde der Zugweg aufwändig mit Wasser besprengt, was als "Reinigungsritual" gemeint war. Nur ganze vier Gefangene sollen damals medizinische Hilfe benötigt haben.

Einen Monat später wurde in Kiew eine deutlich kleinere "Parade der Schande" abgehalten und am 24. August 2014 organisierten die separatistischen Regionalbehörden des Donbass einen Gefangenen-Marsch in Donezk, obwohl die Genfer Konvention derartige "Triumphzüge" als "unmenschlich" verbietet.

Krim-Experte fantasierte von "Triumphbogen"

Es liegt auf der Hand, dass die ukrainische Seite argwöhnt, Putin plane demnächst auch so einen Elends-Aufmarsch in Moskau. Das hatte Kiews Chef-Propagandist Oleksiy Arestovych bereits im April in Umlauf gebracht. Eine angeblich in Mariupol geplante "Parade" mit 2.000 Gefangenen zum 9. Mai fand jedoch nicht statt. Auch auf der Krim gab es keinen Aufmarsch, obwohl der dortige russische "Experte" Ruslan Balbek der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Nowosti gesagt hatte: "Bei der Parade zu Ehren des Siegestages in Sewastopol halte ich es für zweckmäßig, die gefangenen Komplizen des Nazi-Kiew-Regimes vorzuführen, nachdem sie einen Triumphbogen passiert haben. Diese Soldaten führten kriminelle Befehle mit Waffen in ihren Händen aus, unter denen der Russe und die ukrainischen Völker litten."

Allerdings macht der Kreml mit ukrainischen Gefangenen Politik, von geplanten Schauprozessen ist die Rede. Führende Militärs der Ukraine, die in Mariupol gefangengenommen wurden, wurden in die ehemalige KGB-Untersuchungshaftanstalt Lefortowo in Moskau gebracht. Denis Pushilin, der Chef der selbst ernannten "Volksrepublik Donezk" erhofft sich ein öffentliches "Tribunal" für die Betroffenen. Gegen drei ausländische Söldner wurden bekanntlich bereits Todesurteile ausgesprochen. Was zwei in der Ukraine gefangene US-Bürger betrifft, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow: "Ich kann für nichts garantieren."