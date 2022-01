Papst sieht Corona-Impfung als "moralische Verpflichtung"

Bislang hatte Papst Franziskus im Zusammenhang mit einer Impfung gegen das Coronavirus von einem "Akt der Liebe" gesprochen und dass die Weigerung, sich impfen zu lassen, "selbstmörderisch" sei. Jetzt hat das Oberhaupt der katholischen Kirche seinen Appell nochmals intensiviert.

Papst Franziskus: Impfung "moralische Verpflichtung"

In der Corona-Pandemie sei es eine "moralische Verpflichtung", sich gegen das Virus impfen zu lassen, so Franziskus. Zugleich beklagte er am Montag vor den im Vatikan akkreditierten Botschaftern, dass sich Menschen wegen "unbegründeter Informationen" weigerten, eine der wirksamsten lebensrettenden Maßnahmen an sich vornehmen zu lassen. Es war der bislang stärkste Aufruf des Oberhaupts der katholischen Kirche zu Corona-Impfungen.

Auf dem Neujahrsempfang für Diplomaten erklärte Franziskus nun, jeder Einzelne habe die Verantwortung, sich um sich selbst zu kümmern und das führe zugleich dazu, die Gesundheit anderer zu achten. "Gesundheitsfürsorge ist eine moralische Verpflichtung", erklärte er.

"Impfstoffe keine Zauberheilmittel", aber vernünftigste Lösung

"Oft werden Menschen von der momentanen Ideologie beeinflusst, oft gestützt auf unbegründete Informationen oder schlecht dokumentierte Fakten", sagte Franziskus weiter.

Es bedürfe einer "Wirklichkeitstherapie", um das zu korrigieren. "Impfstoffe sind keine Zauberheilmittel, aber sicherlich repräsentieren sie in Ergänzung zu anderen Behandlungen, die entwickelt werden müssen, die vernünftigste Lösung zur Prävention der Krankheit."

Zentralrat der Juden in Deutschland für Corona-Impfpflicht

In Deutschland hat sich der Zentralrat der Juden für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht ausgesprochen. "Im Falle von Epidemien ist eine Impfung Pflicht", erklärte der Verband am Montag in Berlin. Er verwies auf das biblische Gebot, "das Leben zu schützen und körperliche Schäden abzuwenden".

Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm mahnte dagegen mehr Nachsicht in der Debatte an. Menschen, die Angst vor einer Impfung haben, dürften nicht einfach als dumm abgestempelt werden, sagte er beim "Sonntags-Stammtisch" des Bayerischen Rundfunks.