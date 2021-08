Papst ruft zu Corona-Impfung auf - "Ein Akt der Liebe"

Es sei eine einfache, aber tiefgreifende Weise, sich für das Gemeinwohl einzusetzen und für sich und andere zu sorgen, vor allem für die besonders Verletzlichen. Mit diesen Worten wirbt Papst Franziskus für die Impfung gegen Covid-19. Sich mit den zugelassenen Impfstoffen impfen zu lassen, sei ein Akt der Liebe, "für sich, für seine Familie und Freunde, sowie für alle Völker", sagte das Kirchenoberhaupt in einer am Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft.

Papst: Impfstoffe gäben Hoffnung auf Ende der Pandemie

Die entwickelten Impfstoffe gäben zudem Grund zur Hoffnung auf ein Ende der Pandemie, aber nur, wenn sie für jeden verfügbar seien und alle zusammenarbeiteten, ergänzte der 84-Jährige, der selbst seit Jahresbeginn vollständig geimpft ist.

Die Videobotschaft des Papstes ist Teil einer weltweiten Impfkampagne der US-amerikanischen Organisation Ad Council mit dem Titel "It's up to you" ("Es liegt an dir").

Einflussreicher Kardinal Burke schwer an Corona erkrankt

Am Wochenende war zudem bekannt geworden, dass der einflussreiche US-Kardinal Raymond Burke (73) an Corona erkrankt sei und im Krankenhaus beatmet werden müsse. Der Zustand des früheren Präsidenten des Obersten Gerichtshofs des Vatikan sei "ernst, aber stabil". Er werde "exzellent medizinisch und sakramental" betreut. Beides teilten Mitarbeiter am Mittwoch über seinen Twitter-Account mit und baten erneut, für den Kardinal zu beten.