Papst Leo XIII.: Einer der ersten gefilmten Menschen

Leo XIII. ist aber nicht nur der erste Papst, von dem es Filmaufnahmen gibt. Er ist auch gleichzeitig einer der ersten Menschen, die jemals gefilmt wurden. Als Vincenzo Gioacchino Luigi Pecci wird er im Jahr 1810 in Italien geboren.

Sozialenzyklika als medialer Coup

Auch seine berühmte Sozialenzyklika "Rerum Novarum" – ein leidenschaftliches Plädoyer für die Rechte der Arbeiter und eine staatliche Sozialpolitik – wird zum medialen Coup. Das päpstliche Schreiben wird in zahlreichen Sprachen gedruckt und in Zeitungen kommentiert. Auch etwas, was es so vorher noch nicht gab. So überrascht es auch nicht, dass Leo XIII. auch der erste Papst war, der ein Interview gegeben hat. Und das ausgerechnet einer französischen Feministin, die noch nicht einmal Mitglied der Kirche war.

Kirchenhistoriker: "Medien spielen für Papsttum große Rolle"

"Die Medien spielen für das Papsttum eine ungeheuer große Rolle", sagt Kirchenhistoriker Jörg Ernesti. Im Grunde sei es seit dem Pontifikat von Leo XIII. eine wesentliche Anforderung an alle nachfolgenden Päpste, auch in den Medien bestehen zu können.

Egal ob bei Livestreams vom Petersplatz, in Interviews im Papst-Flieger vor Journalisten, oder auf Titelstorys im Times Magazine – das Gesicht des Papstes ist heutzutage aus den Medien nicht mehr wegzudenken. Pionier des Ganzen war der Namensvorgänger des neu gewählten Papstes Leo XIV. – dieser hat nur wenige Tage nach seiner Wahl sämtliche Medienvertreter in den Vatikan eingeladen: Nicht nur, um ihnen für die Berichterstattung zu danken und Segen zu spenden, sondern auch, um die Wichtigkeit einer freien Presse zu betonen.