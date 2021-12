Papst Franziskus gibt mit 85 nochmals richtig Gas

Es war bei einer Plauderrunde des Papstes mit Mitgliedern des Jesuitenordens Mitte September in Bratislava. Einer fragte ihn: "Wie geht es Ihnen?". Darauf Franziskus: "Ich lebe noch, auch wenn einige Leute wollten, dass ich sterbe." Und mit Bezug auf seine Darm-OP im Juli fuhr er fort: "Es gab sogar Treffen zwischen Prälaten, die glaubten, der Zustand des Papstes sei ernster als die offizielle Version. Sie haben sich auf das Konklave vorbereitet."

Mit 85 Jahren ist noch lange nicht Schluss

In der Tat: Seit er den keineswegs harmlosen Eingriff Anfang Juli überstanden hat, drückt Franziskus auf die Tube. Zwei längere Interviews mit einem spanischen Radiosender und einer argentinischen Agentur nutzte Franziskus für die Botschaft: Mit 85 Jahren ist noch lange nicht Schluss. Quasi en passant erwähnte der Papst Reisepläne: noch einmal Ungarn, den Kongo, Osttimor, Papua-Neuguinea und Ozeanien. Offiziell bestätigt war bislang nur der bereits beendete Besuch auf Zypern und in Griechenland (2. bis 4. Dezember).

Das Oberhaupt der katholischen Kirche hat nach Aussage seines Neffen die Darm-Operation im Sommer gut überstanden. "Ich erlebe ihn mit viel Kraft; man sieht ihm sein Alter nicht an", sagte Jose Luis Narvaja in einem Interview mit der Zeitschrift "Famiglia Cristiana". Franziskus sei kurz vor seinem 85. Geburtstag "sehr aktiv, enthusiastisch" und schalte nicht ab, so Narvaja.

"An Rücktritt zu keinem Zeitpunkt gedacht"

Rücktrittsgerüchte wies der Papst in einem viel beachteten Interview des spanischen Senders Cope unmissverständlich zurück: "Ich weiß nicht, wie sie auf die Idee gekommen sind." An einen solchen Schritt habe er zu keinem Zeitpunkt gedacht. Sein Tagesablauf im Nachgang der Operation gestalte sich "völlig normal".

Tatsächlich sind viele Vatikan-Kenner ob der physischen Robustheit beeindruckt. Auch die anhaltenden Ischias-Beschwerden, die Franziskus immer wieder zu schaffen machten, hat sein neuer Leibarzt in den Griff bekommen. Wiederholt mussten deshalb in der Vergangenheit wichtige Termine abgesagt werden.

Franziskus gibt sich kämpferisch

Franziskus gibt sich seitdem wieder kämpferischer. Vor den Jesuiten in Bratislava teilte er gegen "einen großen katholischen Fernsehsender" aus, "der nicht zögert, ständig schlecht über den Papst zu sprechen". Die von Vertretern des Senders gegen ihn gerittenen Angriffe seien ein "Werk des Teufels". Den Namen nannte er nicht, aber es war klar: Gemeint sind EWTN bzw. einige Vertreter des privaten Mediennetzwerks.

Sein innerkirchlich lange teils angefeindetes Schreiben "Amoris laetitia" von 2015 zu Ehe und Familie ließ er fünf Jahre später mit einem Aktionsjahr aufleben, um dessen Anliegen in Erinnerung zu rufen, ebenso seine Umwelt-Enzyklika "Laudato si". Von der Ungeduld eines alten Mannes zeugt der jüngste Erlass "Traditonis custodis": Die sogenannte Alte Messe schränkte Franziskus ein, weil sich rund um die von Benedikt XVI. geförderte außerordentliche Form des Römischen Ritus zu viel Opposition gegen das Zweite Vatikanum (1962-1965) gebildet habe.

Papst will Kirche im Gehen reformieren, nicht am Schreibtisch

Die seit Beginn der Amtszeit erwartete Kurienreform des Argentiniers gestaltet sich allerdings anders und schleppender als erhofft. Seit Jahren wird die Veröffentlichung des begleitenden Papstschreibens erwartet. Mancher spöttelt schon, das Dokument erscheine gar nicht mehr.

Man möge von der Konstitution keine Neuigkeiten erwarten, dämpft der Papst selbst. Ein Großteil der Reformen sei bereits erfolgt: Kurienbehörden wurden zusammengelegt, das Justiz- und Finanzsystem neu aufgestellt, die Betreuung der Nuntiaturen intensiviert. Franziskus will im Gehen reformieren, nicht am Schreibtisch: hier ein Erlass, dort eine Verfügung - und dann sehen, wie es funktioniert. Das schließt Fehlschüsse und Nachbesserungen nicht aus.

Aversion gegen reine Strukturreformen

Im September 2017 etwa stärkte Franziskus die Bischofskonferenzen bei den Übersetzungen liturgischer Texte und lieferte so ein Stück Dezentralisierung. Jetzt im Oktober jedoch musste ein Dekret folgen, das die Anwendung des Erlasses von 2017 präzisierte. Die Eheprozessordnung "Mitis iudex" von 2015 sorgte bereits Tage später für Rückfragen zum Verständnis.

Als ein Grund für juristisch-verwaltungstechnische Mängel im gegenwärtigen Pontifikat gilt Bergoglios stark pastorales Denken. Gegen (reine) Strukturreformen hat er eine Aversion. Zum anderen steht der Argentinier nach wie vor mit nur mit einem Bein im Vatikan, mit dem anderen außerhalb. Unter teilweiser Umgehung der Kurie lässt er sich von Vertrauten im Jesuitenorden, in Argentinien oder andernorts zuarbeiten. Was der Kohärenz mancher Erlasse nicht ganz zuträglich scheint.

Größtes Reformprojekt: die Weltsynode

Sein größtes Reformprojekt ist die Weltsynode. Ob es Franziskus aber gelingt, der katholischen Kirche vom Zentrum bis zur Peripherie einen synodaleren Umgangsstil beizubringen, steht dahin. Zu idealistisch die Ziele, zu ungenau die Vorgaben, zu viel Unruhe - meinen viele. Eine gewaltige Entscheidung, deren Folgen niemand vorhersagen könne, räumte unlängst auch Synodensekretär Kardinal Mario Grech ein.

Mit dem System Vatikan fremdelt Franziskus nach wie vor. Viele lässt er dies spüren und zeigt es. Während der Pandemie-Lockdowns holte er ein altes, schlichtes Holz-Kruzifix aus einer römischen Innenstadtkirche in den Petersdom. Über Monate, wenn er dort am Kathedra-Altar die Messe feierte, hing der lebensgroße Gekreuzigte klein und zerbrechlich zwischen Bronzefiguren und Marmorstatuen früherer Päpste, die sich selbst überlebensgroße Denkmäler gesetzt hatten.

Manche Kardinäle und Katholiken trauern altem Glanz hinterher

So manche Kurienangehörige wie auch einfache Katholiken trauern dem alten Glanz und Gloria der katholischen Weltzentrale hinterher. Insbesondere italienische Beobachter mit Gespür für Zeremonien, Gesten und Symbole sind mitunter enttäuscht vom bodenständigen Seelsorger auf dem Stuhl Petri - und manchmal gleichzeitig angetan von seiner Herzlichkeit.

Baustelle bleibt das vatikanische Justizsystem

Eine andere offene Flanke ist das vatikanische Justizsystem. Der als "Mammutprozess im Finanzskandal des Staatssekretariats" gestartete Tiger könnte auch als Bettvorleger landen. Die vatikanische Strafverfolgung hat sich bislang weitgehend blamiert. Es zeigt sich Stück um Stück: Trotz aller Reformen wird der Vatikan kein mit modernen europäischen Rechtssystemen kompatibles Staatswesen.

Wie effektiv die neu errichteten und mit mehr Autorität versehenen Finanzinstitutionen wie Wirtschaftssekretariat und Vermögensverwaltung APSA arbeiten, muss sich zeigen. Kein leichtes Unterfangen auf den finanziellen Durststrecken in der Pandemie.

"Baumeister inmitten von Trümmern, fähig zu träumen"

Doch wie beschwor Franziskus Ende November junge Menschen? Es sei "die mühsamste und faszinierendste Aufgabe, die euch zukommt: festzustehen, wenn alles zusammenzubrechen scheint, Wächter zu sein", "Baumeister inmitten von Trümmern, fähig zu träumen". Irgendwo zwischen den Jugendlichen im Petersdom sah Franziskus dabei wohl auch den jungen Jorge Bergoglio - und machte sich selbst Mut.