Papier ist geduldig: Mozarts "So machens alle" in München

Verblüffend unaufgeregte Sängerinnen

Was den Abend staunenswert machte, das waren nicht das allzu brave und etwas bemühte Regie-Konzept und auch nicht das mäßig flotte und etwas dröge Dirigat von Clemens Schuldt vor dem Münchener Kammerorchester, sondern tatsächlich die sechs Studenten der Theaterakademie August Everding, die im gut gefüllten, aber nicht ausverkauften Prinzregententheater ihren großen Auftritt hatten. Die Bremer Sopranistin Henrike Henoch (Fiordiligi), die Schweizer Mezzosopranistin Céline Akçağ (Dorabella) und die israelische Sopranistin Ayelet Kagan (Despina) waren allesamt herrlich gut gelaunte, stimmlich wunderbar ausbalancierte und verblüffend unaufgeregte Künstlerinnen.

Dieser "Treue-Test" ist glaubwürdig

Dasselbe gilt für die Männer: Der chinesische Tenor Tianji Lin (Ferrando), der Hamburger Bariton Christian Lange (Gugliemo) und der deutsch-amerikanische Bass Gabriel Rollinson (Don Alfonso) hatten Humor, Ausstrahlung und Mut zum Slapstick. Klar, einer so jungen Sänger-Crew am Beginn der Karriere fehlt es noch an charakterlicher Tiefe, an stimmlichen Nuancen, dafür machten sie alle diesen "Schnellkurs für Liebende", wie es im Untertitel heißt, darstellerisch glaubwürdig: Ein etwas pubertärer "Treue-Test" mit angeschlossener Wette, wie sich Mozart und sein Textdichter Lorenzo Da Ponte das vorstellten, funktioniert ja wohl vor allem bei heranwachsenden Paaren, die noch nicht allzu viel Erfahrung haben, die noch an die "große Liebe" glauben und ganz viel emotionale Energie mitbringen.