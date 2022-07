"Paper Girls": Eine schlechte Antwort auf "Stranger Things?"

Kaum eine Szene vermittelt Unschuld so schnell wie diese: Fahrradfahrende Kinder, an einem sonnigen Tag, auf einer kaum befahrenen Straße in einem Vorort, einem US-amerikanischen am besten. Die Serie "Paper Girls" spielt mit den Assoziationen zu diesem oft gesehenen Bild – und taucht es in Dunkelheit. Denn die titelgebenden "Paper Girls" tragen Zeitungen aus und sind nicht am hellen Tag unterwegs, sondern in den frühen Morgenstunden.

Die Serie beginnt im Jahr 1988. Die 12-jährige Erin fährt gerade ihre allererste Schicht – die Kamera folgt den Bewegungen, gleitet dahin wie das Fahrrad auf dem Asphalt. Erin lernt drei andere Paper Girls kennen. Gerade als sie sich miteinander vertraut gemacht haben, kommt eine Kette unwahrscheinlicher Ereignisse in Gang, und der Nachthimmel verfärbt sich in leuchtendes Pink.

Die vier Mädchen bekommen Angst, retten sich in ein Haus und ziehen alles Mögliche in Betracht, als Erklärung für diese mysteriöse Erscheinung, sogar einen nuklearen Angriff – wir befinden uns immerhin Ende der 80er. Doch dann, ohne zu verstehen, was hier vor sich geht, landen sie in einer anderen Zeit. Im Jahr 2019. Und von hier aus wollen sie unbedingt zurück nach Hause. Zurück in ihre Zeit.

Film auf Comic-Basis

Neben einem Soundtrack aus den am besten gealterten "Hits, Hits, Hits" der 80er liefert die Serie "Paper Girls" eine rührende Geschichte über Freundschaft und einige Lebensweisheiten. In der Zukunft treffen die Mädchen auf sich selbst. Und können nicht einmal erahnen, wie sie in den zurückliegenden 20 Jahren zu dieser Person geworden sind. Die Erwachsenen können es, wenn sie ganz ehrlich sind, auch nicht. Die definierenden Momente im Leben sind schwer auszumachen: Was Glück war oder Strebsamkeit und was Pech oder Nachlässigkeit. Erin und ihr "älteres Alter Ego" haben sich so weit voneinander entfernt, dass sie sich nicht mehr erkennen.

Die Mädchen sind Fremde im Jahr 2019, aber auch in ihrer Zeit, 1988. Sie sind Außenseiterinnen – Mac wächst mit Gewalt und in Verwahrlosung auf. Erin ist die Tochter einer chinesischen Immigrantin, ihre Mutter braucht sie als Übersetzerin für alltägliche Besorgungen. Das Kind Erin ist ihrer Mutter eine Stütze und Überlebenshilfe. Die sozialen Themen der Serie übersetzen sich problemlos in die Realität und verhindern in ihrer Ernsthaftigkeit jegliche Nostalgie. "Wir haben die 80er bewusst nicht romantisiert", sagt Schauspielern Camryn Jones. "Für viele war es eine harte Zeit. Das wollten wir zeigen."

80er Jahre ohne Romantik

Die Serie basiert auf der gleichnamigen "Paper Girls"-Comicserie, 2016 erstmals veröffentlicht und hochgelobt, auch wegen ihrer Prämisse: Ein Science-Fiction-Abenteuer mit vier Mädchen, die sich selbst helfen und behaupten können. Und das auch im Kleinen, ganz ohne Sci-Fi: Neben all den Zeitungsjungen wurde die Figur Mac das erste Zeitungs-Mädchen. "You’re the first paper boy round here who wasn’t, you know… – A boy?" heißt es in der Serie einmal. "Sie haben mit vier Regisseurinnen gearbeitet", erklärt Schauspielerin Fina Strazza, "mit Produzentinnen und weiblichen Showrunnern. Diese Geschichte ist besonders für einen Comic, für eine Serie, aber auch für die Industrie."

Anhand der Serie "Paper Girls" könnte ein TED-Talk gehalten werden über Vor- und Nachteile einer Comicverfilmung. Die optische Umsetzung der Zeitreise und der damit verbundenen Handlungsstränge erinnern oft an 90er Jahre-TV und machen schlicht keinen Spaß, hinken dem komplexen Comic-Vorbild hinterher. Außerdem tauchen in dieser Serienumsetzung von Amazon Prime unter anderem Amazon Bookstores und Ähnliches mit einer Selbstverständlichkeit auf, die womöglich der Zukunftswunsch von Amazon sind, aber doch nicht zwingend, um das Jahr 2019 darzustellen.

Etwas hat die Serie "Paper Girls" dem Comic aber voraus, und das spielt sie grandios aus: Das Medium Film bestimmt das Erzähltempo und lenkt die Aufmerksamkeit auf Momente, die im Comic womöglich untergehen und die der Cast toll umsetzt: Die Verunsicherung der Mädchen, das Hadern mit sich selbst und die Überwindung eigener Probleme zugunsten anderer. Die Serienmacher heben die leisen Töne der Geschichte noch deutlicher hervor, interpretieren den Comic so nicht neu, aber geben ihm noch mehr Tiefe – davon könnten sich viele andere Comicverfilmungen eine Scheibe abschneiden.