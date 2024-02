Panoptikum: Lockstoff für kleine Theaterfans

Wie kreativ, interessant und vielseitig Kindertheater sein kann, zeigt die 13. Ausgabe des Nürnberger Festivals "Panoptikum" bis Sonntag, den 11. Februar. Eingeladen sind insgesamt elf Theaterproduktionen aus Europa, unter anderem aus Belgien, Frankreich, Israel und Tschechien. Auf dem Spielplan stehen die unterschiedlichsten Stücke für Menschen ab vier Jahren.

Vielfältige Bandbreite des Kindertheaters

Das Festival-Programm bringt die aktuellen Entwicklungen des bayerischen und europäischen Kindertheaters auf die Bühnen nach Nürnberg: Schauspiel und Schattentheater, Artistik und Puppenspiel, Musik und Tanz.

Aufregend nicht nur für kleine Zuschauer ist zum Beispiel die tschechische Produktion "Runners": Eine Mischung zwischen Artistik und Schauspiel, die das exakte Timing über den Lauf unserer Welt thematisiert. Die Künstler spielen dabei auf einem acht Meter langen Laufband in der Nürnberger Tafelhalle. Zauberhaft und poetisch ist dagegen das Stück "All die kleinen Dinge" des französischen Objektkünstlers Fabien Coulon. Er erweckt Wesen aus Sand, Schaum und anderen Fundstücken zum Leben.

Theater als Gesamtkunstwerk

Zwei Jahre war ein fünfköpfiges Sichtungsteam in ganz Europa unterwegs, hat sich Stücke angesehen und Inszenierungen aus Frankreich, Belgien, Dänemark, Litauen/Israel, Tschechien, Italien und der Schweiz nach Franken eingeladen. Zusammen mit einer Auswahl aus Bayern und der lokalen Szene erwartet die Zuschauer ein breites Spektrum an unterschiedlichsten Stücken. Besonders sind die genreübergreifenden Produktionen darunter, die oft Tanz, Pantomime, Musik, Akrobatik und Puppentheater vereinen. Für die künstlerische Leiterin Andrea Maria Erl sind daher viele Produktionen "Gesamtkunstwerke".

Ein Festival für ganz Nürnberg

Das Festival ist nicht nur an einem, sondern an vielen Theaterorten anzutreffen: Gespielt wird auf vielen Bühnen der Frankenmetropole. Die Tafelhalle, die Kulturwerkstatt auf AEG, das Theater Pfütze, das Theater Salz+Pfeffer und das Theater Rootslöffel. Das Theater Mummpitz im Kachelbau ist als Organisator der gesamten Veranstaltung gleichzeitig Festivalzentrum.

Trauer und Trost – ernste Themen gut verpackt

Das Kindertheaterfestival versteht sich auch als Forum für Diskussionen und Ausstellungen. In diesem Jahr packen die Festivalmacher ein ernstes Thema an: Trauer und Trost. Gerade für junge Menschen ein sensibles Thema, das oft lieber vermieden wird. Das Festival bietet dazu eine interaktive Ausstellung an. "Ein Bettchen von Trost" ist eine begehbare Installation für Kinder ab acht Jahren. Ein intimer Spaziergang vorbei an Szenen und Ritualen der Trauer. In den Ausstellungsräumen von MAXI.Kunst sind verschiedenen Räume für Kinder interaktiv erfahrbar.