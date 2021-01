"Pandemie lässt keine Wahl": Leipziger Buchmesse ist abgesagt

Traditionell trifft sich die Buchbranche jeweils im März in den Leipziger Messehallen. Dass dieser Termin nicht zu halten war, verstand sich bei der aktuellen Pandemie-Lage von selbst. Also hatten die Organisatoren bereits Anfang September letzten Jahres eine Verlegung auf Ende Mai ins Auge gefasst. Dafür hatte Bundeskulturstaatsministerin Monika Grütters eigens eine Million Euro aus dem Programm "Neustart Kultur" zur Verfügung gestellt. Oliver Zille, der Direktor der Leipziger Buchmesse, hatte damals erklärt: "Eine Leipziger Buchmesse im Mai gewährt uns mehr Flexibilität bei der Durchführung der Veranstaltung. Wir können im Hinblick auf die pandemische Situation zusätzlich das Außengelände nutzen und gewinnen mehr Möglichkeiten für das Lesefest 'Leipzig liest' und die Manga-Comic-Con. Im Folgejahr soll die Leipziger Buchmesse wieder im März stattfinden."

"Ausgewählte Präsenzveranstaltungen"

Doch jetzt zogen die Veranstalter die "Notbremse" und sagten auch den neuen Termin ab. "Bis zuletzt hatten wir gerungen, persönliche Begegnungen in den Messehallen zu ermöglichen“, erklärte Martin Buhl-Wagner, der Geschäftsführer der Leipziger Messe in einer Pressemitteilung: "Der schwere Verlauf der Pandemie lässt uns aber keine Wahl. Eine Veranstaltung mit mehr als 100.000 Gästen kann unter Gewährleistung der Gesundheit und angesichts der aktuellen Rechtslage nicht stattfinden. Daher haben wir uns schweren Herzens entschieden, die Leipziger Buchmesse, die Manga-Comic-Con, Leipzig liest und die 27. Leipziger Antiquariatsmesse abzusagen. Das Publikum bleibt in diesem Jahr dennoch nicht ohne Literatur-Begegnungen: Im Mai wird es ein ausgewähltes Programm digital und an Leseorten in der Stadt Leipzig geben."

Im Fokus der Online-Veranstaltungsreihe würden Begegnungen zwischen Autoren und Lesern stehen, auf einer digitalen Plattform würden Lesungen präsentiert. Zusätzlich werde es – je nach Pandemielage – ausgewählte Präsenzveranstaltungen mit Publikum geben. Buchmesse-Chef Oliver Zille: "Unser Fokus liegt auf Sichtbarkeit. Wir wollen trotz herausfordernden Bedingungen Literaten und Lesefans zusammenbringen. In der aktuellen Lage zählt dabei oberste Flexibilität. Mit unserem Programm wollen wir individuell auf die Gegebenheiten reagieren. Wir werden rechtzeitig über die Details informieren."

Auch 2020 hatte die Buchmesse nicht stattfinden können, im Jahr zuvor, 2019, waren 286.000 Besucher auf das Messegelände geströmt. Anders als die Frankfurter Buchmesse, wo sich die internationale Buchbranche trifft und über Lizenzen verhandelt, gilt das Leipziger Event als regionales Lesefest mit zahlreichen Veranstaltungen in der ganzen Stadt.

Preisverleihung soll stattfinden

Der Preis für Europäische Verständigung soll allerdings verliehen werden. Bereits im vergangenen Dezember war der britische Essayist und Fotograf Jonny Pitts als Preisträger benannt worden. Er soll die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung für sein Buch "Afropäisch. Eine Reise durch das schwarze Europa" verliehen bekommen. Als Termin war bisher der 26. Mai ins Auge gefasst, an dem auch der Preisträger des vergangenen Jahres, der Ungar László Földényi, nachträglich ausgezeichnet werden sollte. Ob es bei diesem Termin bleibt, steht noch nicht fest. Die Verleihung findet üblicherweise zur Eröffnung der Buchmesse im Leipziger Gewandhaus statt.