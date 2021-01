Pandemie-Drama geplant: Kenneth Branagh spielt Boris Johnson

Gespannte Erwartung in Hollywood: Nach monatelangen Vorbereitungen steht jetzt fest, dass Boris Johnsons sehr umstrittenes Verhalten in der Pandemie Gegenstand eines TV-Mehrteilers mit Promi-Besetzung wird. Kein Geringerer als Kenneth Branagh ("Kommissar Wallander", "Tenet") wird den Tory-Politiker spielen, melden Branchenblätter wie "Variety" und "Hollywood Reporter" übereinstimmend. Das Drama dürfte jede Menge Zündstoff enthalten, infizierte sich Johnson im letzten Frühjahr doch selbst mit dem Corona-Virus. Er musste sogar einige Tage auf der Intensiv-Station verbringen. Titel der Serie: "This Sceptred Isle" (Diese hoheitsvolle Insel).

"Die erste Welle der Covid-19-Pandemie wird unvergessen bleiben", so Winterbottom gegenüber "Variety": "Es war eine Zeit, als das Land zusammenrückte, um einen unsichtbaren Feind zu bekämpfen. Eine Zeit, in der die Menschen sich wie niemals zuvor bewusst waren, wie wichtig Gemeinschaft ist. Unsere Serie verknüpft zahllose wahre Geschichten miteinander, von Boris Johnson in Nummer 10 bis zu den Arbeitnehmern an der Front im ganzen Land. Eine Chronik der Anstrengungen der Wissenschaftler, Ärzte, Pflegekräfte und Entscheider, uns vor dem Virus zu schützen." Der Regisseur, der sein eigenes Drehbuch verfasst, soll sich dabei auf Informationen aus erster Hand berufen.

Sehr ernsthafte Angelegenheit

Winterbottom ist bekannt für Doku-Fiction-Produktionen wie "Welcome to Sarajevo", "A Mighty Heart" und "24 Hour Party People". Dass jetzt der Shakespeare-Fan Kenneth Branagh als Darsteller von Johnson nominiert wurde, hat all diejenigen überrascht, die an dessen Stelle lieber Spaßvogel Matt Lucas ("Little Britain") gesehen hätten, der den britischen Premierminister mehrfach parodierte. Doch offenkundig soll das Projekt eher eine sehr ernsthafte Angelegenheit ohne satirische Untertöne werden. Folgerichtig halten Fachkritiker Branagh für die richtige Wahl: Der wandlungsfähige Schauspieler schätze die ganz große Bühne und den epischen Auftritt, wobei ihm Winterbottom sicherlich eine große Hilfe sein werde.

Die Ausstrahlung ist für Herbst 2022 geplant - vermutlich eine Zeit, in der noch mehr TV-Produktionen über die Pandemie sendefertig sein werden.