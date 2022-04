Palmsonntag - Langschläfer, Prozessionen und Palmesel

Nach zwei Jahren Corona-Pause erwachen Kirchen auf der ganzen Welt Ostern 2022 wieder zum Leben: Erstmals seit Herbst 2019 wird in Rom zum Palmsonntag wieder eine Papstmesse auf dem Petersplatz gefeiert, auch der Ostergottesdienst findet dort statt.

Prozessionen, Palmwedel und Palmzweige

Und auch in Bayern wird der Auftakt der Karwoche in diesem Jahr wieder von mehr Bräuchen begleitet. So gibt es etwa in Tutzing eine Palmprozession mit Esel. Prozessionen erinnern daran, dass Jesus auf einem Esel nach Jerusalem eingezogen ist, wie es die Bibel erzählt. Er wurde vom Volk jubelnd empfangen. Bei seinem Empfang breiteten die Menschen ihre Kleider vor ihm aus und streuten grüne Zweige - dem Johannesevangelium zufolge Palmzweige - auf den Weg, damit Jesus und sein Esel nicht durch den Staub laufen mussten.

Daran erinnern auch die geschmückten Palmbuschen oder Palmwedel, die Katholiken zur Weihe in die Kirche bringen und nach der Messe mit nach Hause nehmen, wo sie als besonderer Schutz für das Haus hinter das Kruzifix gesteckt oder für das Osterfeuer im kommenden Jahr aufgehoben werden.

Prozessionen zum Palmsonntag schon seit dem vierten Jahrhundert

In manchen Gemeinden ist es Brauch, am Palmsonntag einen lebendigen Esel auftreten zu lassen. Andere Orte spielen die Palmsonntagsgeschichte nach, zum Beispiel mit Holzfiguren. Theologen erklären, dass Jesus das Transportmittel bewusst gewählt habe: Als Fürsprecher der Armen kam er auf einem einfachen Esel statt auf einem edlen Ross. In manchen Gegenden wird das Familienmitglied, das am Palmsonntag als letztes aufsteht, als "Palmesel" bezeichnet.

Eine wachsende Neigung, die biblischen Berichte über Leiden, Tod und Auferstehung Jesu chronologisch nachzuvollziehen, führte wahrscheinlich bereits im vierten oder fünften Jahrhundert dazu, des Einzugs in Jerusalem in Form einer Prozession zu gedenken. Im elften und zwölften Jahrhundert war die Palmsonntags-Prozession in vielen Teilen des Abendlandes schon Tradition.

(Mit Material von KNA und epd)