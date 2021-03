Palmsonntag: Daran erinnern Christen eine Woche vor Ostern

Wer an Palmsonntag schon ein verstecktes Ei findet, bei dem war nicht der Osterhase, sondern der Palmhase. Auch den gibt es, zumindest traditionell im unterfränkischen Grenzgebiet zu Hessen. Dort bringt der Palmhase den Kindern schon am Palmsonntag ein hartgekochtes Ei - ein Vorbote für die vielen bunten Eier, die es eine Woche später zu Ostersonntag gibt.

Dem "Palmhasen" dürfte Corona heuer kaum im Wege stehen, wenn Eltern ihren Kindern im häuslichen Garten ein Ei verstecken. Anders sieht es bei den öffentlichen Palmsonntagsbräuchen aus, bei denen mitunter auch ein Tier dabei ist: der Palmesel, der bei vielen Palmsonntags-Prozessionen dabei ist. In Erinnerung an den Einzug Jesu in Jerusalem, der laut biblischer Überlieferung auf einem Esel in Jerusalem einzog.

Aus dem "echten" Esel wurde im Laufe der Geschichte vielerorts eine Holzfigur, weil Esel bekanntlich störrisch sind und sich der Einzug der Gemeinde so oftmals verzögert hatte. "Du bist der Palmesel" adressiert im Volksmund dagegen denjenigen in der Familie, der an Palmsonntag am längsten geschlafen hat.

Palmzweig-Segnungen, aber keine Prozessionen

Doch ob echter Esel oder Holzesel - die Prozessionen mit Palmesel haben die meisten Gemeinden in Bayern auch in diesem Jahr abgesagt. Was bleibt, sind die Segnungen der Palmzweige in den Gottesdiensten, entsprechend der biblischen Überlieferung, wonach die Menschen dem einziehenden Jesus den Weg mit Kleidern und Zweigen auslegten, um ihm als Messias zu huldigen. Daher auch die Palmzweige, die in den katholischen Kirchen an Palmsonntag gesegnet werden.

Nach dem Gottesdienst nehmen viele ihre geweihten Palmzweige mit nach Hause und stecken sie hinter ein Kruzifix über dem Türrahmen, als Schutz für das Haus und seine Bewohner. Manchmal werden die Zweige dann an Ostern besonders geschmückt - und noch lange aufgehoben: Bis ins nächste Jahr, in dem die Zweige verbrannt werden, um die Asche an Aschermittwoch fürs Aschekreuz zu verwenden. So schließt sich der Kreis.

Fastensuppe "to go"

Auch die traditionelle Fastensuppe, die in manchen Gemeinden nach dem Palmsonntags-Gottesdienst gemeinsam verspeist wird, gibt es wegen Corona nur in der "To go"-Variante; so zum Beispiel in der Gemeinde Pondorf (Bistum Regensburg) oder im oberbayerischen Pfarrverband Grassau (Erzbistum München).

Das Gottesdienst Institut der evangelischen Kirche in Bayern hat derweil zum Ostertüten-Packen eingeladen. Gepackt beispielsweise schon in der oberpfälzischen Gemeinde Hirschau: Dort enthalten die Tüten eine CD mit Ostergottesdienst, eine Grußkarte und einen Osterhasen aus Schokolade. Die Gemeinde will sie an Senioren in Pflegeheimen verschenken und an Kirchenbesucher verteilen.

Auf ihrer Homepage hat die evangelische Landeskirche in Bayern außerdem Anregungen für einen häuslichen Palmsonntags-Gottesdienst zum Download zur Verfügung gestellt.

Palmsonntags-Kollekte für Christen im Heiligen Land

Die gibt es auch auf katholischer Seite, allerdings verbunden mit der Bitte, bei häuslichen Gottesdiensten trotzdem für die traditionelle Palmsonntags-Kollekte der katholischen Bistümer für das Heilige Land zu spenden. Die dürfte auch in diesem Jahr deutlich geringer ausfallen, fürchtet der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick, der auch Vorsitzender der Kommission Weltkirche der deutschen Bischofskonferenz ist. Auch wenn Palmsonntag in diesem Jahr wenigstens in abgespeckter Form in den Kirchen gefeiert werden kann - anders, als noch im vergangenen Jahr.