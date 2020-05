Outfits von Thierry Mugler als Stimmungsaufheller in der Krise

Breite, "architektonische" Schultern, gesundheitlich grenzwertige Wespentaille, ausladende Hüften: Das ist die Silhouette, die Thierry Mugler Anfang der 70er Jahre der FlowerPower-Flattermode entgegensetzt. Weiblichkeit in Extremform also, aber – dank der betonten Schultern – eben auch gespickt mit männlichen Anteilen. Es ist eine Silhouette, die Stärke demonstriert, die Frauen als Powerfrauen zeigt, selbstbewusst und autonom, sagt Kuratorin Nerina Santorius: "An ganz vielen Stellen hat man den Eindruck, die Frau ist die Superheldin, um das auch mal so popkulturell zu sagen, also es gibt Einflüsse aus dem Comic, eine bunte Mischung aus Pop und Subkultur. Sie lässt sich inspirieren in der Tierwelt, im Mythos, Architektur, Science Fiction, also es ist eine ganz große Bandbreite."

Der Mensch als zerbrechliches Geschöpf

Die Ausstellung "Couturissime" entführt in die Mode- und Musikwelt vor allem der 80er und 90er Jahre. Da ist die ikonisch gewordene Corsage aus Metall, die ein Motorrad nachahmt – inklusive Lenkergriff und Spiegel. Da ist der hautfarbene Leder-Body mit jeder Menge Piercing-Ringen und -stacheln daran. Da ist das hochgeschlossene schwarze Kleid aus George Michaels Musikvideo "Too funky": Es sieht aus als sei es aus Spitze, in Wirklichkeit ist es aus Gummi. Oder die Fembot-Modelle ganz aus Metall, in denen Frauen wie Roboter erscheinen. Immer wieder wirken die Kreationen wie ein Panzer, manchmal sogar buchstäblich, wenn tierische Elemente von Käfern oder Reptilien zum Einsatz kommen. Und dann wieder: Kleider aus einem Hauch von Nichts in Spinnweben-Optik. Oder beides zusammen: zarte Stoffe, die aus derben Lederschichten hervorschwingen wie die Stoff gewordene Verletzlichkeit unter einem Schutzschild. "Dieses Menschenbild, das ganz vielen Entwürfen zugrunde liegt, dass der Mensch eigentlich ein zerbrechliches Geschöpf ist, ein zartes, aber ein sehr schönes, das ist glaube ich ganz wichtig, um seine Mode zu verstehen, die ganz oft versucht Schutz zu bieten, oder eine größere Stärke auszustrahlen", sagt Kuratorin Nerina Santorius. Er wolle die Menschen stärker machen oder aussehen lassen als sie sind, und das gelinge eben durch die unterschiedlichen Anleihen aus anderen Bereichen. "Also dass ich mich verwandeln kann in einen Cyborg, in einen Hollywood-Star, in ein Tier..."