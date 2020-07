"Otto - Der Film" und das N-Wort: Über Humor und Rassismus

1985 landete die Komödie "Otto - der Film" auf Platz 1 der deutschen Kino-Jahrescharts. Heute fällt der Blick kritischer aus: An einer Stelle fällt mehrfach das N-Wort, als Otto einen des Wegs kommenden amerikanischen Soldaten in einen gemeinsamen Trickbetrug verwickelt. In dessen Verlauf wird der schwarze GI an eine ältere weiße Dame angeblich als Sklave verkauft, dann wird ihr eine Geldbuße aufgebrummt. Das Berliner Stadtmagazin Tip berichtete vom "verstörenden Erlebnis" des Wiedersehens dieser Szene und ein Sprecher der 'Initiative Schwarze Menschen in Deutschland' sprach von diskriminierendem Humor. Judith Heitkamp hat mit dem Schriftsteller und Titanic-Autor Bernd Eilert gesprochen. Gemeinsam mit Robert Gernhardt und Pit Knorr, alle drei linke Frankfurter Schule, hat er nicht nur für diesen Otto-Film das Drehbuch geschrieben.

Judith Heitkamp: Wie sehen Sie denn die Diskussion?

Bernd Eilert: Sie kommt mir, wenn man den Anlass betrachtet, etwas überhöht vor, um es vorsichtig auszudrücken. Der Anlass ist relativ albern, darum habe ich die ganze Diskussion am Anfang nicht ernst genommen. Ich sehe aber, dass ein Bedürfnis besteht, ältere Erzeugnisse – komischer Natur, malerischer Natur – abzuklopfen auf möglichen Rassismus. Deswegen habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und sehe natürlich ein grundsätzliches Problem darin, dass eine ideologisch geprägte Moral und Komik immer Reibungsflächen haben. Ich fürchte, dass beide Seiten damit leben müssen, dass sie sich nicht verstehen.

Können Sie sich noch erinnern, was damals beim Entwerfen dieser Szene eine Rolle gespielt hat?

Zwei Sachen haben eine Rolle gespielt. Erst mal der Zusammenhang im Film. Da geht es darum, dass der Held, die naive Unschuld vom Lande, unbedingt Geld braucht, um seiner Angebeteten näher zu kommen. Zum anderen gab es von Robert Gernhardt einen Comic-Strip, der praktisch die Anfangssequenz des Films enthält, die wir etwas weiter ausgesponnen und in der wir die erschreckende Naivität einer alten Dame ausgenutzt haben. Um etwas Geld zu verdienen für den Helden, der es dann mit seinem schwarzen Freund teilt, und beide gehen ihrer Wege.

Das N-Wort würde heute keiner mehr verwenden. War es damals tabu?

Es hieß noch nicht N-Wort, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, ob es noch im allgemeinen Gebrauch war, auf jeden Fall schien es für diesen Charakter eines jungen Mannes vom Lande, der noch nicht viel Erfahrung mit Schwarzen gemacht hatte, oder mit People of Colour, wie man heute sagt, das angebrachte Wort. Der hatte es sicher so kennengelernt in seiner Jugend, als man noch Negerküsse aß und ähnliche Sachen sagte. Ich gebrauche das Wort jetzt ohne Anführungsstriche, weil ich diese Bezeichnung "N-Wort" so gouvernantenhaft finde, dass es mir peinlich wäre, mich solchen Benimmregeln zu fügen – wenn es nur darum ginge, nur das Wort zu vermeiden. Aber dahinter stehen ja strukturelle Probleme. Wenn jemand betroffen darauf reagiert, dann ist das seiner Empfindlichkeit zuzuschreiben. Aber es gibt keine Pflicht, sich Produkte anzuschauen, die 35 Jahre alt sind, und die Empfindlichkeiten wecken könnten.

Wie sehen Sie es von heute aus – kommt es darauf an, ob Vorurteile überhaupt aufgerufen werden? Was in dieser Szene passiert. Kommt es darauf an, auf wessen Kosten die Satire geht?

Es kommt schon auf die Absicht der Szene an. Auf Kosten des schwarzen Schauspielers Günther Kaufmann, der ja auch aus Fassbinder-Filmen bekannt ist, geht der Scherz jedenfalls nicht. Darauf muss man sich schon einigen können. Und wir tun der Szene auch ein bisschen viel Ehre an, wenn wir uns nur über diesen Ausschnitt unterhalten... Interessant ist doch, dass diese rückwirkende Säuberungswelle derzeit ziemlich flächendeckend alles Mögliche erwischt. Wenn jetzt zum Beispiel der Name Bismarck oder der Name Kant aufgerufen werden, dann frage ich mich, ob da noch irgendein historisches Bewusstsein ist oder ob eher zufällig etwas aufgegriffen wird, was zufällig jemandem aufstößt.

Wie geht das denn überhaupt zusammen? Politisches historisches Bewusstsein und Humor?

Das geht sehr gut zusammen. Bloß eine zeitgenössische Moral ohne historisches Bewusstsein, die geht mit Komik grundsätzlich nicht zusammen. Ich würde mal sagen Humor braucht, wer Komik konsumiert. Was wir herstellen, ist Komik, sind komisch gemeinte Dinge, die sicher unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Die eindeutigen Regeln, mit denen Moralisten sich wohlfühlen, sind natürlich von Komikern überhaupt nicht zu haben, weil die für Regelbruch zuständig sind und Tabus verletzen.