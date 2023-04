Otto Baier: Gebrauchsgegenstände werden zu Objekten

Grenzen des Machbaren und des Materials

Baier ist ein Schmied mit dem Hammer in der Hand – und der Lesebrille auf der Nase. Nach seiner Ausbildung zum Kunstschmied hat er Design studiert. Denn es geht ihm immer um Gestaltung. Grundlage seines Tuns ist das Handwerk. Und doch überwindet er die Tradition in jeder einzelnen Arbeit aufs Neue, geht an die Grenzen des Machbaren, an die Grenzen des Materials – und manchmal überschreitet er sie auch, wie in einem Tablett von 1999 aus der Neuen Sammlung: ein langgestrecktes Stück Stahl mit vier runden Vertiefungen.

Der Boden der Vertiefungen ist teilweise eingerissen – mit Absicht. "Jedes Material setzt Grenzen, das muss man einfach sehen, aber über die Grenzen gehen, wo das Material zerstört wird, das ist auch reizvoll, das ist ja Absicht, aber es gibt Bereiche, wo ich genau weiß, bis dahin, aber ich geh nicht drüber, ich kann das Material dann schon einschätzen und weiß wo die Grenzen liegen", sagt Baier.

Schale und Objekt zugleich: "Schalenobjekt"

Einige seiner Eisen-Schalen hat Baier aus einem Blech gefaltet und dann in eine Schalenform getrieben: Wie die Blütenblätter einer Rosenknospe überlappen sich die einzelnen Schichten, ergeben einen unregelmäßigen, bewegten Rand. "Schalenobjekte" nennt er diese Arbeiten, sie haben eine Funktion sind aber zugleich Skulpturen. Absolut minimalistisch, ohne jedes überflüssige Dekor: die Form selbst ist der Schmuck, wie sie da im Raum steht, mit einer Bestimmtheit, die einen wieder einmal daran erinnert, dass es sie wirklich gibt, die Aura des Kunstwerks.

Trotzdem wirken die Stücke nie wie vom Himmel gefallen, im Gegenteil: Baier zeigt hier nicht nur die Eigenschaften und Grenzen des Materials, er offenbart auch den Prozess der Herstellung seiner Objekte: "Für mich ist der Prozess der Herstellung das Wesentliche, das wäre doch das Schöne, wenn man den Prozess noch erkennen würde."

Gebrauchsgegenstände werden zu Objekten

Schmieden heißt umformen: Das harte Metall wird durch Erhitzen formbar gemacht und dann gestreckt, gestaucht, getrieben, gespalten oder gelocht. Baier versteht sich wie kaum ein zweiter auf die alten Schmiedetechniken. Er fertigt Auftragsarbeiten, die einem klaren Zweck dienen – Gitter, Brunnen, Straßenlaternen. Aber unter seiner Hand werden diese Gebrauchsgegenstände zu Objekten, die auch der Kontemplation dienen, deren Spannungen, Oberflächen, Harmonien sich über das Auge auf den Menschen übertragen, so wie es die Musik über das Ohr tut.

Die Parallelen zur Musik sind stark im Werk von Otto Baier. "Es gibt Musikstücke, die berühren einen so, die gehen einfach in einen rein", sagt der Schmied. "Das ist das, was ich mir immer überlegt habe: Wie kann ich es umsetzen, dass, wenn ich etwas mache, dass das den Menschen auch berührt".

Seine Formen abstrahiert er aus Pflanzen oder Tierkörpern, von der Biegung einzelner Gräser bis zur Ameise mit ihrem Körper aus aneinandergereihten Wölbungen: immer geht es über Kreissegmente, Biegungen, Schwünge. Baier verweist auf die Druckgrafik von Henri Matisse: der menschliche Körper in ganz einfachen Bogenformen gezeichnet, Bewegung und dann der Rhythmus in der Folge. Baiers Arbeiten sind wie Musik: die Spannung zwischen den einzelnen Tönen hat er ins Bildnerische übertragen, in die sichtbare Form. Es ist ein einzigartiges Werk – und es kommt aus dem Handwerk.