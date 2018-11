Otello mit psychologischer Feinmechanik

Die Wogen gehen hoch gleich zu Beginn von Verdis wohl stärkstem Musikdrama Otello, und das im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur für den übers Meer eilenden Kriegsheimkehrer selbst, sondern auch für die daheim wartende Braut. So jedenfalls will das die Regisseurin der Neuproduktion an der Bayerischen Staatsoper Amelie Niermeyer verstanden wissen. Sie zeigt ihre Desdemona zunächst in einem schlichten Privatgemach mit Fenster und Tür, Bett, Sessel und Kamin, in dem diese Desdemona anders als ihr Otello mit den eigenen Emotionen kämpft und dabei zwischen Angst um den Geliebten und erotischer Erwartung changiert.

Zwei souveräne Satelliten, die zueinander nicht können

Und dieser Raum, dieses Gemach wird der bestimmende Ort dieses ganzen Otellos bleiben. Bühnenbildner Christian Schmid hat ihn dafür im Schachtelprinzip gleich mehrmals gebaut, lässt ihn mal größer mal kleiner erscheinen, zeigt ihn aus verschiedenen Blickwinkeln, baut ihn in schwarz-weiß Varianten hintereinander oder lässt ihn als Videoprojektionen um die Figuren herumtanzen. Es ist, als sei dieses Gemach für Otello, den Kriegsheimkehrer, den Fremden in seiner Umgebung und für seine Desdemona, die in ihm eben diesen Fremden und den Traumatisierten liebt, als sei dies der Ort ihrer Liebe, die so schnell in die Tragödie kippt und als gäbe es aus diesem Ort auch kein Entrinnen. Amelie Niermeyer zeigt zwei souveräne Satelliten, die zueinander nicht können und denen durch die berühmte Taschentuchintrige Jagos ein grausames Ende bestimmt ist.