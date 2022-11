Ostkreuz-Fotografen zeigen Ukrainekonflikt auf Plakatwänden

Die Fotos sind in den Partnerstädten ukrainischer Städte aufgehängt, unter anderem in Memmingen, Nürnberg und München. Sie sind an Orten aufgehängt, die ins Auge fallen: entlang von Straßen, in Unterführungen, auf Plätzen, in U-Bahnen. Eine gute Woche werden sie allen begegnen, die die Augen offenhalten.