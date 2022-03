"Osterhas', bring mir was!": Sonderausstellung in Nürnberg

Osterhasen aus Plüsch, Holz, Porzellan und Pappmaché tummeln sich derzeit im Museum l22l20l18l in der Nürnberger Kühnertsgasse. In den Handwerkerhäusern der Altstadtfreunde Nürnberg hat die Sonderausstellung "Osterhas', bring mir was!" Platz gefunden. Kunstvoll gestaltete Ostereier und liebevoll arrangierte Szenen, zum Beispiel aus der Hasenschule, laden den Besucher ein, durch das Museum zu spazieren und sich so ein wenig auf den Frühling einzustimmen.

Spezielles Programm für Kinder

Bei der Sonderausstellung ist aber nicht nur anschauen erlaubt. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht. So wird an allen Öffnungstagen für Kinder eine Hasen-Rallye angeboten. Wer sich der Herausforderung stellt und die Rallye erfolgreich bewältigt, bekommt ein Hasen-Diplom. Die Erwachsenen können sich in dieser Zeit über die Entwicklung von Osterbräuchen informieren. Natürlich wird auch der Frage nachgegangen, warum denn nun eigentlich der Osterhase die Eier bringt.

Sonderausstellung kann bis zum 1. Mai besucht werden

Die liebevoll arrangierten Exponate der Sonderausstellung können bis zum 1. Mai angeschaut werden. Geöffnet ist diese jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Eine Führung bieten die Altstadtfreunde Nürnberg immer samstags um 14.30 Uhr an.