Ostdeutsche Galerie zeigt "Peter Weibel - (Post-)Europa?"

In der Ostdeutschen Galerie in Regensburg wird am Abend (19 Uhr) die Ausstellung "Peter Weibel – (Post-)Europa?" eröffnet. Wie das Kunstforum Ostdeutsche Galerie mitteilt, setzen sich Weibels Kunstwerke kritisch mit der Entwicklung Europas auseinander.

Künstler hinterfragt Einstellung zu Europa

Peter Weibels neuestes Werk heißt demnach "Brennt das Haus Europa?" Die Figur der Europa ist dabei mit Spiegeln versehen, sodass sich der Betrachter darin selbst sehen kann. Besucher sollen so aktiv in die Verantwortung gezogen werden, heißt es vom Kunstforum.

Außerdem bietet die Ausstellung einen Überblick über Weibels gesamtes Werk seit den 1960er Jahren. Zu sehen ist beispielsweise eine Computer-Videoinstallation mit dem Titel "Die Vertreibung der Vernunft". Sie befasst sich konkret mit der erzwungenen Emigration von Künstlern und Intellektuellen aus Österreich zwischen 1933 und 1945.

Weibel bekommt Lovis-Corinth-Preis

Zur Ausstellungseröffnung am Freitag wird Peter Weibel außerdem mit dem Lovis-Corinth-Preis ausgezeichnet. Alle zwei Jahre geht der Preis an Künstler, die einen inhaltlichen oder biografischen Bezug zu Osteuropa haben und einen besonderen Beitrag zur Entwicklung zeitgenössischer Kunst leisten.

Für Besucher ist die Ausstellung ab Samstag, 3. Oktober geöffnet. Ursprünglich war die Schau bereits für den Sommer 2020 geplant. Coronabedingt wird die Ausstellung erst jetzt gezeigt.