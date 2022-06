Sprache ist Heimat: Der Schriftsteller Oskar Maria Graf

1894 wird Oskar Maria Graf in Berg am Starnberger See geboren. Er wächst als Sohn eines Bäckermeisters auf, dort, wo heute ein Restaurant ist. Im Schreiben bleibt Graf dem Lokalen, dem Dorf und seinen Menschen verbunden. Er selbst nennt sich "Provinzschriftsteller". Das hat offensichtlich auch den Nazis mit ihrer Blut- und Bodenliteratur gefallen.

Plötzlich Staatsfeind

Die Nationalsozialisten setzen seine Werke auf die Liste der empfohlenen Bücher. Doch Oskar Maria Graf wehrt sich. Er will nichts mit ihnen zu tun haben. Er schreibt einen Aufruf, dass seine Bücher verbrannt werden sollen – wie die seiner jüdischen Schriftstellerkollegen. Seine Werke kamen auf die Liste der verbotenen Bücher. Anschließend wurde Oskar Maria Graf ausgebürgert. Von Österreich ging er in die Tschechoslowakei, dann nach Sowjetrussland und schließlich fuhr er über Holland nach Amerika. 1938 strandet Graf als Flüchtling in New York. Zu einer Zeit, als Deutschland beginnt, den Globus mit Krieg zu überziehen, schreibt er in New York über seine ferne Heimat in Bayern.

Die Sprache bleibt Heimat

"Ich möchte gleich sagen, dass ich mich niemals als Emigrant empfunden hab, weil ich ein deutscher Schriftsteller bin und die deutsche Sprache absolut meine Heimat ist. Ich werde niemals von dieser Sprache abweichen und eine andere kann ich schon nicht lernen, weil ich viel zu blöd bin." Oskar Maria Graf

Der Literaturwissenschaftler Dirk Heißerer hat sich intensiv mit Leben und Werk Oskar Maria Grafs befasst. Er bietet literarische Spaziergänge am Starnberger See an, wo er von Graf erzählt. Heißerer weiß, wie wichtig das Schreiben in seiner Muttersprache für Graf gewesen ist: "Er hat sich diese Sprache, diese Welt, diese Heimat zurückgeschrieben. Auch durch sein Buch 'Vom Leben meiner Mutter', das er letztlich zwar allen Müttern zu allen Zeiten gewidmet hat, aber ganz speziell eben seiner eigenen und damit eben auch seinem eigenen Leben."

Rückkehr nach Bayern

Nie hört Graf auf, Kleinbürger und ihre Verbundenheit mit dem Faschismus zu beschreiben. Das verletzt und ärgert viele. Erst nach Erhalt der US-amerikanischen Staatsbürgerschaft bereist er im Juli 1958 wieder seine alte Heimat und besucht München.

Bei der 800-Jahr-Feier der Stadt im Cuvilliéstheater begrüßt er die Gäste in Lederhosen und in seiner typischen Art: "Grüß Gott, Graf mein Name, ich war jetzt ein Vierteljahrhundert im Exil. Wo waren Sie denn, hier, ihr Münchner in dieser Zeit?" Graf sticht in die Wunde. "Das wollte man nicht hören. Ja, das wollte man natürlich nicht hören, erst recht nicht von ihm", sagt Dirk Heißerer.

Der Brief an den Papst

Das Leid, das der Krieg in Vietnam auslöst, treibt den alten und mittlerweile kranken Menschenfreund um. Jetzt sei die Zeit gekommen, wo wirklich ein Ende aller Kriege angezeigt sei. 1966 schreibt Oskar Maria Graf einen offenen Brief an Papst Paul VI., der ihm jedoch nie antwortet. "Grafs Brief war ein Manifest" sagt Heißerer. "Graf hat diesen Aufruf an verschiedene Zeitungen geschickt, sie haben ihn nicht abgedruckt. Einige wenige haben es getan, aber die Wahrheit hat er trotzdem ausgesprochen. Und die Wahrheit ist gültig bis heute."

"Im Namen ungezählter meinesgleichen, die Tag und Nacht in zermürbender Angst und hoffnungsloser Ohnmacht dahinleben, appelliere ich in der höchsten Gefahr, in welcher sich unsere Menschenwelt befindet, an Eure Heiligkeit und bitte, das biblische Gebot 'Du sollst nicht töten' erneut und mit allem Nachdruck zur strengen, unabdingbaren Verpflichtung für jeden einzelnen Gläubigen zu machen." Oskar Maria Graf