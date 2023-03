"Im Westen nichts Neues": Oscar-Kandidatin Ernestine Hipper

Ernestine Hipper geht konzentriert durch ein großes Lager voller Sessel, Stoffe, Schränke, Tische, Vasen, Töpfe und Teppiche aus verschiedenen Zeiten und Gegenden. Hier holt sie sich, was sie für das Set der Filme an Ausstattung braucht. Die 60-Jährige kann jetzt auf einen Oscar für ihre Arbeit hoffen, sie ist zusammen mit Christian M. Goldbeck in der Kategorie "Bestes Szenenbild" für den Film "Im Westen nichts Neues" nominiert.

"Set Decorator": Räume und Dinge zum sprechen bringen

Ihr Part dabei ist das "Set Design", und das betont Ernestine Hipper im BR-Interview, nicht die Architektin der Filmkulissen – die sind das Werk von Christian M. Goldbeck – sondern sozusagen die Innenarchitektin: "Ich bin Set Decorator. Der Szenenbildner ist ein ganz anderes Genre, die kommen mehr von der Filmarchitektur. Die kriegen das Drehbuch, dröseln es auf in einzelne Sets – und dann komme ich dazu und wir überlegen: Was für Möbel kommen in eine Wohnung? Ist sie groß genug? Brauchen wir mehr Fenster? Mehr Vorhänge? Wie soll die Stofflichkeit sein? Was wollen wir erreichen? Was willst Du in einem Raum fühlen?"

In dem Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" ist Wahrhaftigkeit, ist Authentizität gefragt – bis ins kleines Detail: Jede Waffe, jeder Balken im Schützengraben, jeder Eimer, aus dem die Soldaten trinken, muss echt wirken.