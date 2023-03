Oscars: Ernestine Hipper und alle anderen Gewinner aus Bayern

"And the Oscar goes to: All Quiet on the Western Front!" – ganze vier Mal fiel dieser Satz bei der 95. Oscar-Verleihung. In den Kategorien Kamera, Filmmusik, bester ausländischer Film und Szenenbild gewann die deutsche Produktion die begehrte Trophäe.

Hintergründe und Reaktionen zu den deutschen und bayerischen Oscar-Gewinnern gibt es in einem BR24live ab 15.20 Uhr. Alles Wichtige von der diesjährigen Preisverleihung ordnet darin Markus Aicher aus der BR-Kulturredaktion ein. Dazu sprechen wir mit der Regensburger Professorin Waleska Leifeld, die als Konzeptzeichnerin mehrere Szenerien von "Im Westen nichts Neues" entworfen hat. Der Livestream ist direkt über diesem Artikel.

Bayerische Set-Dekorateurin ausgezeichnet

Als der Film als Gewinner der Kategorie "Szenenbild" genannte wird, ist klar: Ernestine Hipper hat es geschafft. Die Fränkin hat den ersten Oscar ihrer Karriere gewonnen. Fast schon ungläubig geht sie mit ihrem Kollegen Christian M. Goldbeck Richtung Bühne, springt einmal kurz jubelnd auf der Stelle. Die beiden sind von ihrem Erfolg sichtlich überwältigt. Den Preis für das beste Szenenbild haben sie zusammen gewonnen.

Goldbeck gestaltete als Architekt die Filmkulissen, Hipper befüllte sie mit ihrer Arbeit als Set-Dekorateurin. Dass es bei solchen Meisterleistungen vor allem auf gute Teamarbeit ankommt, macht Hipper auch in ihrer kurzen Dankesrede deutlich: "Don’t ever forget: You are only as good as your team", also: Vergiss nie, dass du nur so gut wie dein Team bist.

Die Nürnberger Filmausstatterin wollte an dem Film anfangs eigentlich überhaupt nicht mitwirken. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich einen Kriegsfilm mache. Niemals im Leben, niemals", sagte Hipper BR24. Jetzt stellt genau diese Mitarbeit den Höhepunkt ihrer Karriere dar.

"Bestes Szenenbild" als bayerische Teamarbeit

Über den Erfolg in der Kategorie "Bestes Szenenbild" kann sich auch die bayerische Professorin Waleska Defne Leifeld von der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg freuen. Sie war zwar nicht namentlich nominiert, als Konzeptzeichnerin allerdings maßgeblich am Szenenbild von "Im Westen nichts Neues" beteiligt. So entwarf sie beispielsweise die Schützengräben und Schlachtfelder.

Ebenso ergeht es dem Oberbayer Benedict Hoermann aus Wasserburg am Inn. Auch er war nicht namentlich unter den Nominierten, stand aber als "Assistant Director" dem Regisseur Edward Berger zur Seite und unterstützte ihn.

"Große Freude": Glückwünsche aus der Politik

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gratulierte Ernestine Hipper auf Twitter. Er bezeichnete das prämierte Weltkriegsdrama als "einen beeindruckenden Film über die Schrecken des Krieges".

Auf Twitter gratulierte auch die deutsche Kulturstaatsministerin Claudia Roth dem gesamten Team von "Im Westen nichts Neues" auf. Es sei ein Film zur richtigen Zeit, da er den Krieg in Europa in all seiner Grausamkeit beleuchte, so Roth.