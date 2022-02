Frauentrio um Amy Schumer soll Oscars moderieren

Die Schauspielerinnen Amy Schumer (40, "Dating Queen"), Regina Hall (51, "Girls Trip") und Wanda Sykes (57, "Bad Moms") werden am 27. März die Oscar-Verleihung moderieren. Das gab die Filmakademie am Dienstag bekannt.

Show-Momente gegen sinkende Zuschauerzahlen bei den Oscars

Sie hätten drei sehr dynamische und lustige Frauen gewinnen können, sagte Show-Produzent Will Packer in einer Mitteilung. Die Zuschauer könnten sich auf viele Überraschungen freuen. Amy Schumer schrieb auf auf Instagram, dass sie sich Sie darauf freue, mit zwei "Legenden" aufzutreten. In einem Video des Senders ABC sagte sie, sie werde sich nun "besser mal ein paar Filme" ansehen.

Meistens wurden die Oscars von einem prominenten Gastgeber moderiert, zuletzt moderierte US-Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel die Verleihung im Jahr 2018. In den vergangenen drei Jahren gab es lediglich prominente Laudatoren, die die Gewinner verkündeten. Dass die Oscars sich nun wieder in Richtung einer veritablen Show bewegen, könnte auch mit den zuletzt immer weiter gesunkenen Zuschauerzahlen zu tun haben.

mit Material von dpa.

