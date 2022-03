Oscars 2022: Eine Ohrfeige und ein unwürdiger Schweigemoment

Im Vorfeld der Oscarverleihung 2022, die nach den Pandemiezeiten wieder bei voller Besetzung im Dolby Theatre in Los Angeles stattfand, war vor allem darüber debattiert worden, wie man auf den Krieg in der Ukraine reagieren solle. Klar war vorab nur, dass man in irgendeiner Form Stellung beziehen würde. Man entschied sich dann für die denkbar fragwürdigste Variante. Direkt vor einem Werbeblock gab es einen sehr kurzen Schweigemoment und eine knappe Solidaritätsbekundung, die eingeblendet wurde: Es sei Realität, dass Millionen Familien in der Ukraine Essen, Medizin, sauberes Wasser und Notfallversorgung bräuchten, "und wir, gemeinsam als globale Gemeinschaft, können mehr tun." Danach folgte, zumindest für die Millionen Fernsehzuschauer weltweit, der Werbeblock. Blanker Zynismus oder einfach das global die Welt regierende Gesetz des Kommerzes? Irgendwo dazwischen. Vor allem aber: Es gab keine flammende Rede, kein entschiedenes Statement und auch keinen zugeschalteten Selenskyj. Schauspieler Sean Penn hatte das vorab gefordert. Ob er jetzt, wie er ankündigte, seine beiden Oscarstatuen tatsächlich einschmelzen lässt?

Die Ohrfeige: The Show Must Go On

In den Vordergrund schob sich ein gewaltvoller Akt ganz anderer Art: Schauspieler Chris Rock, einer der vielen Präsentatoren des Abends, machte einen ziemlich dummen Witz über den durch Krankheit verursachten Haarausfall von Kollegin Jada Pinkett, über den sie in Interviews selbst schon öffentlich gesprochen hatte. Rock witzelte in Bezug auf den extremen Kurzhaarschnitt von Pinkett, er erwarte, sie so bald in einer Fortsetzung von "G.I. Jane" zu sehen, ein Militärfilm, in dem Kollegin Demi Moore ehedem mit Fast-Glatze aufgetreten war. Pinketts Ehemann Will Smith fand das gar nicht lustig, sprang auf die Bühne und verpasste Rock eine Ohrfeige. Eine irritierende Situation, von der man zuerst gar nicht wusste: abgesprochen als Gag oder spontane Reaktion? Es war eine impulsive Tat, die bewies, dass Aggressionen menschlich sind, und trotzdem nicht tolerierbar. Nur leider lief die Show danach weiter, als sei nichts passiert. Noch bizarrer wurde es, als Will Smith dann den Oscar als bester Hauptdarsteller gewann, für "King Richard", in dem er den ruppigen Vater der Tennisschwestern Venus und Serena Williams spielt. Smith sprach davon, wie wichtig es sei, seine Liebsten zu schützen, dass er ein "Gefäß voller Liebe" sei, und er hoffe, dass ihn die Academy wieder einladen werde. Bei Rock entschuldigte er sich nicht, auch nicht gegenüber den vielen Menschen, die Zeuge seines Ausrasters geworden waren. Zwar liefen Smith die Tränen über die Wangen, was aber blieb, war das fragwürdige Selbstbild eines Mannes, der offenbar toxisch sein darf, wenn sein Umfeld beleidigt wird. Wieso reagierte niemand darauf? So wirkte es, als sei eine rüde Unbeherrschtheit geradezu gesellschaftsfähig.

Der Überraschungssieger "Coda"

Die Gala plätscherte danach bemüht harmlos weiter vor sich hin. Dazu passte auch, dass nicht Jane Campions "The Power Of The Dog" mit dem Oscar für den besten Film ausgezeichnet wurde, ein Western, der sehr präzise gewaltvolle Männlichkeit seziert, sondern der Familienfilm "Coda". Der erzählt von einer Sippe gehörloser Fischer. Die Tochter ist die einzige, die hören kann, und dann auch noch davon träumt, Sängerin zu werden. Was natürlich gelingt. Der teilweise sehr sentimentale Wohlfühlfilm kam in diesen kriegerischen Zeiten offenbar dem Eskapismusdrang der Academy-Mitglieder sehr entgegen. Womit erstmals die Produktion eines Streamingdienstes den wichtigsten Preis Hollywoods gewonnen hat. "Coda" ist bei Apple+ zu sehen. Für den Konkurrenten Netflix, der zuletzt immer wieder versuchte, einen Oscar zu gewinnen und dieses Jahr mit "The Power of the Dog" ins Rennen ging, war es eine bittere Niederlage.