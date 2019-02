Das Oscar-Orakel: Wer gewinnen wird – und wer gewinnen sollte

Beste Hauptdarstellerin

Die Verführung liegt auf der Hand: Da ist eine umjubelte Musikerin, bekannt wie keine andere, und die hat sehr achtbar in einem großen Drama mitgespielt. Wird Lady Gaga also für A Star Is Born den Oscar gewinnen? Könnte sein, eher aber nicht, weil sie zwar gut agiert und noch besser singt, aber in der schauspielerischen Performance doch Defizite hat gegenüber zwei Konkurrentinnen.

Wird gewinnen: Olivia Colman spielt die englische Queen Anne in dem Historiendrama The Favourite so umwerfend, dass man gar nicht anders kann, als ihr den Oscar in die Hand zu drücken.

Sollte gewinnen: Andererseits – Colman, 45, wird noch einige andere große Rollen in ihrem Leben spielen. Bei Glenn Close, 71, ist das nicht unbedingt zu erwarten. Sie ist jetzt zum siebten Mal nominiert, hat die goldene Statue aber noch nie gewonnen. In dem Film The Wife spielt sie grandios minimalistisch die in der Seele verhärtete Frau eines Literatur-Nobelpreisträgers. Es wäre also mal an der Zeit ...

Bester Hauptdarsteller

Es läuft auf einen Zweikampf zwischen Christian Bale und Rami Malek hinaus. Der eine hat 25 Kilo zugenommen, um in Vice der ehemalige amerikanische Vizepräsident Dick Cheney zu SEIN; der andere schafft es, in Bohemian Rhapsody den Queen-Frontmann Freddy Mercury so darzustellen, dass man nicht mehr zwischen Original und Kopie unterscheiden mag.

Wird gewinnen: Rami Malek, einfach weil Hollywood solche Geschichten liebt – ein junger Schauspieler, den vorher keiner kannte, wird aus dem Nichts auf den Olymp gehoben.

Sollte gewinnen: Christian Bale, weil er Cheney mit einer Selbstverständlichkeit bis in die Details spielt, die man nur meisterlich nennen kann. Aber Bale hat den Oscar schon mal gewonnen, wenn auch nur als bester Nebendarsteller.

Bestes Original-Drehbuch

Ohne das raffinierte Drehbuch zu The Favourite, das eine fabelhafte Balance findet zwischen perfiden Dialogen und vorhersehbaren Twists der Handlung, wäre das Historiendrama über den englischen Königshof im 18. Jahrhundert kein großer Film geworden. Insofern ...

Werden gewinnen: Deborah Davis und Tony McNamara für The Favourite

Sollten gewinnen: Deborah Davis und Tony McNamara für The Favourite

Bester fremdsprachiger Film

Das Problem dieses Mal: Roma könnte nicht nur den Oscar als Bester Film gewinnen, sondern eben auch als Bester fremdsprachiger Film. Wie werden die Mitglieder der Academy damit umgehen? Am Ende muss das jeder für sich entscheiden, weil es keine gemeinschaftlichen Absprachen geben darf. Wie viele werden also denken: Wenn ich jetzt Roma meine Stimme in der Fremdsprachen-Abteilung gebe, dann kann ich ihn doch als Bester Film vernachlässigen, oder? Und umgekehrt … ein riskantes Spiel!

Wird gewinnen: Cold War von Pawel Pawlikowski – guter Film, da macht man nichts falsch, das Schwarz-Weiß-Drama über eine Liebe in Zeiten des Kalten Krieges hat auch schon die Goldene Palme in Cannes und den Europäischen Filmpreis gewonnen.

Sollte gewinnen: Natürlich Roma, einfach der beste Film dieses Jahres (siehe oben)! Außerdem wäre da noch das fein inszenierte, japanische Familien-Patchwork-Drama Shoplifters, das den Oscar auch sehr, sehr verdient hätte …