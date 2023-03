Oscar-Verleihung: Diese Bayern hoffen (mit)

Herausragende Kamera-Arbeit aus dem Allgäu

Die Hipper, Leifeld und Hoermann sind aber nicht die einzigen Bayern, die bei den Oscars mitmischen dürfen: Auch der Kameramann Benjamin Bernhard aus Scheidegg im Allgäu hat einem oscarnominierten Film seinen Stempel aufgedrückt.

Bernhard ist zwar selbst nicht namentlich nominiert, hat mit seiner Kameraarbeit den Film "All That Breathes" aber maßgeblich mitgestaltet. Der ist in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm" nominiert. Regisseur Shaunak Sen erzählt darin die Geschichte von drei Männern aus Dheli, die ein Vogelkrankenhaus betreiben, in dem sie sich vor allem um die Greifvogelart der Schwarzmilane kümmern. Deren Lebensraum wird zunehmend durch die Umweltverschmutzung bedroht.

Ein ausführliches Porträt über Ben Bernhard lesen sie hier

Schätzungsweise 400 Stunden Material hat das Team über mehrere Jahre hinweg für die letztendlich 93-Minütige Doku gedreht. Dass sie so viel Zeit hatten war gut, denn die Vögel ließen sich nur mit viel Geduld in der Auffangstation filmisch einfangen, wie Bernhard erzählt. "In Delhi herrscht leider eine sehr hohe Umweltverschmutzung, weshalb die Bedingungen schon sehr hart waren teilweise den Film zu drehen, es war ein großer Aufwand", sagte Bernhard dem BR.

Der Film hat bereits jetzt mehrere Preise gewonnen. So lief er auch auf den Filmfestivals Sundance und Cannes, wo er jeweils bereits den Preis als bester Dokumentarfilm abräumte. Bernhard konnte zuvor schon einmal fast Oscas-Luft schnuppern. Der Film "Aquarela" landete 2020 auf der Shortliste für die Oscars, auch hier war Bernhard als Kameramann beteiligt.

"All That Breathes" muss sich nun im Oscar-Rennen gegen "Fire of Love", "Navalny", "All the Beauty and the Bloodshed" und "A House Made of Splinters" durchsetzen.