US-Oscar-Academy reagiert auf Corona-Krise und Kinoschließungen

Bei den 93. Academy Awards am 28. Februar 2021 könnten einmalig auch Werke ausgezeichnet werden, die lediglich in einem Streamingdienst veröffentlicht wurden. Die Oscar-Academy in Los Angeles reagiert damit auf wegen der Coronavirus-Pandemie weltweit geschlossene Kinos – in den USA sind die Filmtheater seit Anfang März zu.

Kein Durchbruch für Streamingdienste

In der Vergangenheit musste ein Film mindestens sieben Tage lang in einem Kino im Bezirk Los Angeles gelaufen sein, um für eine Nominierung und eine Auszeichnung infrage zu kommen. Nach der nun neuen Regelung können auch Filme berücksichtigt werden, die eigentlich im Kino laufen sollten, wegen der Pandemie aber "nur" online verfügbar gemacht wurden. Dies schließt damit allerdings aus, dass grundsätzlich via Streamingdienste verbreitete Filme Oscarchancen haben.

So hatte 2019 das Drama "Roma" von Alfonso Cuaron, das später drei Preise für die beste Regie, für die beste Kamera und als bester internationaler Film gewonnen hatte, es nur in die Nominierung geschafft, weil der den Film produzierende Konzern Netflix ihn über Sondervorstellungen in den USA und in mehreren Ländern kurzfristig in die Kinos gebracht hatte. In diesem Jahr kamen so die von Netflix finanzierten Werke "The Irishman" von Martin Scorsese und Fernando Meirelles "Die zwei Päpste" ins Oscarrennen.

Reaktion auf eine beispiellose Lage

Laut Academy-Präsident David Rubin habe es die Filmbranche mit einer unvorhergesehenen, beispiellosen globalen Gesundheitskrise zu tun. Man versuche nun, Filmemacher zu unterstützen, die sich in einer Lage außerhalb ihrer Kontrolle befänden. Ausschlaggebend für die neue Regelung, die erstmalig und einmalig gelten soll, waren demzufolge Gespräche der Academy mit den Studios, mit Filmemachern und Kinoketten. Man werde in diesem Jahr bezüglich der Regeln flexibel sein, weil man erkannt habe, wie beispiellos und verheerend die Lage sei.

Der Vorstand des mächtigen Oscarboards wies jedoch darauf hin, dass die Ausnahmeregelung nur bis zur Wiedereröffnung der Kinos gelte, die von Beobachtern und Branchendiensten bis Juni oder Juli erwartet wird. Dann soll die Auswahlliste der Kinos erweitert werden, in denen ein Film zu sehen gewesen sein muss, um für eine Nominierung infrage zu kommen: Auch Spielstätten in New York, Chicago, San Francisco, Miami und Atlanta sollen dann akzeptiert werden. Die Academy hatte im April 5,5 Millionen Euro gespendet, um Filmbeschäftigten und ihren Familien während der Corona-Krise zu helfen.

Aktuelle Debatten, neue Filme und Ausstellungen, aufregende Musik und Vorführungen... In unserem kulturWelt-Podcast sprechen wir täglich über das, was die Welt der Kultur bewegt. Hier abonnieren!

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!