Oscar-Rennen: Jane Campion Favoritin mit "Power of the Dog"

Zwei Brüder in den Weiten des ländlichen US-Bundesstaats Montana: Die Netflix-Produktion "Power of the Dog" schildert das Leben und Lieben der beiden Cowboys Phil und George Burbank, von denen einer seine Homosexualität jahrelang verdrängt und schließlich auf tragische Weise umkommt. Jane Campion (67) verfilmte den Roman "Die Gewalt der Hunde" von Thomas Savage, und sie bekam dafür bereits bei den Filmfestspielen von Venedig im vergangenen Jahr einen Silbernen Löwen für die beste Regie.

Jetzt dürfte der Preisregen weitergehen, bei der Oscar-Zeremonie am 27. März. Jedenfalls wurde der teilweise auf der neuseeländischen Südinsel gedrehte Film "Power of the Dog" in zwölf Kategorien nominiert, darunter als bester Film, für die beste Regie, das beste Drehbuch und für mehrere Ausstattungs-Oscars. Auch Haupt- und Nebendarsteller Benedict Cumberbatch, der sich als Brite mühsam einen amerikanischen Akzent antrainierte, Kirsten Dunst, Jesse Plemons und Kodi Smit-McPhee sind nominiert.

Steven Spielberg darf auch noch offen

Weiterer Favorit ist die Science-Fiction-Produktion "Dune" des Kanadiers Denis Villeneuve nach der gleichnamigen Roman-Reihe von Frank Herbert über Intrigen auf einem Wüstenplaneten im fernen Jahr 10 191. Insgesamt zehn Mal ist "Dune" im Rennen, auch als bester Film und für die beste Musik, komponiert von Hans Zimmer. Darsteller sind allerdings nicht nominiert.

Wenig überzeugend scheinen die Academy-Mitglieder Steven Spielbergs Neuverfilmung der "West Side Story" zu finden: Zwar ist er als Regisseur und für den besten Film im Rennen, nicht jedoch mit einem Hauptdarsteller, sondern "nur" mit Ariana Debose als Nebendarstellerin.

Bei einzelnen Kategorien sind jeweils fünf Personen nominiert, beim besten Film allerdings zehn Produktionen, wohl um erfolgreichen Filmen aus Marketing-Gründen wenigstens eine Nominierung zu sichern. Die diesjährige Auswahl sei diesbezüglich besonders unvorhersehbar, heißt es von Filmkritikern.

Japanischer Überraschungs-Erfolg mit Ehedrama

Das Branchenblatt "Deadline" spricht bei der japanischen Produktion "Drive My Car" von einer Überraschung bei den Nominierungen für den besten Film, die beste Regie und einen möglichen Auslands-Oscar. Regisseur Ryūsuke Hamaguchi beschreibt ein Ehe- und Eifersuchtsdrama, bei dem dunkle Familiengeheimnisse zu Tage treten. So gesteht eine Frau, beim Unfalltod ihrer Mutter erleichtert gewesen zu sein, weil sie jahrelang tyrannisiert worden war.

Dass Kristen Stewart als Lady Di in "Spencer" nominiert ist, Jennifer Hudson, die in "Respect" Aretha Franklin spielte, jedoch nicht, verwundert einige Beobachter.

Der deutsche Wettbewerbsvorschlag, die Tragikomödie "Ich bin dein Mensch" von Maria Schrader, hat es nicht in die Endrunde für den Auslands-Oscar geschafft. In dem Film geht es um eine Wissenschaftlerin, die einen menschenähnlichen Roboter ausprobieren soll.