Oscar-Nominierung für Maria Schraders "Ich bin dein Mensch"

Der Spielfilm "Ich bin dein Mensch" ist als deutscher Oscar-Kandidat ausgewählt worden. Das Werk von Regisseurin Maria Schrader hat sich gegen neun andere Filme durchgesetzt und wird für die Kategorie "Bester Internationaler Spielfilm" eingereicht. Das teilte German Films mit, die Auslandsvertretung des deutschen Films am Abend in München mit.

Filmthema zu Themen der Zeit

Die Tragikomödie "Ich bin dein Mensch" von Maria Schrader ("Unorthodox") erzählt von einem Experiment: Die Wissenschaftlerin Alma soll einen Roboter als Lebenspartner testen. Der Film wirft mit großer Leichtigkeit elementare Fragen auf: Was braucht der Mensch? Was macht uns überhaupt zum Menschen? Und wie erstrebenswert ist Glück? Als Kulisse dient die Berliner Museumsinsel mit dem Pergamonmuseum. Am Ende soll Alma ein Gutachten schreiben und beurteilen, ob es in Zukunft erlaubt sein sollte, dass Roboter zum Beispiel heiraten.

Die Jury würdigte damit einen futuristischen Film, der den Nerv der Zeit treffe. Erzählt in prägnanten Dialogen, mit zwei herausragenden Hauptdarstellern variiere der Film ein klassisches Thema der Science-Fiction und zeige, dass auch aus Deutschland starkes Genrekino kommen könne.

Seit Juli in deutschen Kinos und in 60 Länder bereits vermarktet

Der Film läuft seit Juli in den deutschen Kinos. Die Auslandsrechte seien bereits in über 60 Länder verkauft, hieß es. Bei der Berlinale gewann Hauptdarstellerin Maren Eggert den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung.

Preisverleihung im März nächsten Jahres

Die Wahl des deutschen Beitrags ist eine Vorstufe im Rennen um den Auslands-Oscar. Am 21. Dezember 2021 wird die Academy eine Shortlist der fünfzehn ausgewählten Filme bekannt geben, die sich noch im Rennen um den Oscar befinden in dieser Kategorie. Aus dieser Shortlist werden die fünf nominierten Filme ausgewählt und am 8. Februar 2022 bekannt gegeben. Die Preisverleihung findet am 27. März 2022 statt.