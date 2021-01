Oscar-Kandidat "Beginning": Radikales Film-Debüt aus Georgien

In der Gegend, in der der Film spielt, wird die Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas angefeindet. Kulumbegashvili hat das in dem Dorf, aus dem sie kommt, selbst erlebt. Aber im Kern geht es ihr nicht um religiöse Konflikte – "Beginning" ist vielmehr eine universale Parabel über die Stellung der Frau in patriarchalisch geprägten Gemeinschaften, zu denen auch die Zeugen Jehovas gehören. Was ist eine Frau? Diese Frage sei ihr sehr wichtig, sagt Kulumbegashvili, sie habe einen Film über eine Frau machen wollen, ohne sie zu romantisieren oder nur als nett darzustellen.

Vergewaltigungsszenen sind kaum auszuhalten

Im Mittelpunkt des Films steht Jana, die Ehefrau des Gemeindevorstehers. Durch das Trauma des Brandanschlages stellt sie alles in Frage: Ihr Leben, ihren Ehegatten, die Erziehung des gemeinsamen Sohnes. Als der nachts nicht schlafen kann und zu den Eltern ins Bett kommt, wirft der Mann seiner Frau vor, sie würde den Jungen verhätscheln, so könne er kein richtiger Mann werden. Jana zieht sich innerlich zurück und beginnt zunehmend an den Männern zu zweifeln.

"Beginning" wühlt einen als Zuschauer auf. Zwei Vergewaltigungsszenen sind kaum auszuhalten – die eine findet verbal statt, die andere ist aus der Ferne gefilmt. Dabei geht es Kulumbegashvili nicht um die Darstellung von Gewalt – formal wie inhaltlich konsequent inszeniert die georgische Regisseurin Akte der Unterdrückung, in einem radikalen Film, der beeindruckt und eben auch verstört. Es ist eine Irritation mit einem hoffnungsvollen Unterton. "Beginning" zeigt den Beginn einer tiefgreifenden Auflehnung gegen das Patriarchat. Alles wird in Frage gestellt …