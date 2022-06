Oscar-Gewinner Haggis wegen sexueller Gewalt festgenommen

Der kanadische Regisseur und Oscar-Preisträger Paul Haggis ist Medienberichten zufolge in Italien wegen des Verdachts der schweren sexuellen Nötigung festgenommen worden. Der 69-Jährige soll eine "junge ausländische Frau" so verletzt haben, dass sie medizinische Hilfe brauchte.

Mehrere italienische Medien zitierten eine schriftliche Mitteilung der Staatsanwaltschaft, der zufolge sie Ermittlungen über Beschuldigungen führten, dass "eine junge ausländische Frau" über zwei Tage gezwungen worden sei, "nicht einvernehmliche" sexuelle Beziehungen zu haben. Die Frau habe sich deswegen medizinisch behandeln lassen müssen. Nach zwei Tagen des Missbrauchs sei sie "begleitet von dem Mann" am Sonntag zum Flughafen von Brindisi gebracht und dort am Morgen trotz ihres "prekären physischen und psychischen Zustand" allein gelassen worden.

Polizei wurde auf Zustand der Frau aufmerksam

Der Erklärung der Staatsanwaltschaft zufolge wurden Flughafenangestellte und Polizei auf die Frau in "offensichtlich verwirrtem Zustand" aufmerksam und brachten sie in ein Krankenhaus. Die Frau, über die keine weiteren Angaben gemacht wurden, habe inzwischen Anzeige erstattet.

Die Polizei erklärte auf Anfrage, sie sei nicht autorisiert, Angaben zu dem Fall zu machen und auch nicht darüber, wo Haggis festgehalten werde. Das Büro der Staatsanwaltschaft in Brindisi war am Sonntag nicht besetzt. Haggis' Anwalt reagierte zunächst nicht auf Anfragen.

Haggis wollte Filmfestival besuchen

Der Kanadier Haggis ist Regisseur, Drehbuchautor und Produzent. 2006 gewann er den Oscar für das beste Drehbuch mit dem Film "L.A. Crash". Er schrieb des Weiteren die Drehbücher für "Million Dollar Baby" und "Casino Royale". Bekannt wurde er auch durch seinen offenen Bruch mit Scientology.

Bereits im Zuge des Skandals um den Hollywood-Mogul Harvey Weinstein war Haggis von mehreren Frauen des sexuellen Missbrauchs beschuldigt worden. Er bestreitet die Vorwürfe. Haggis wollte in Ostuni in der Region Apulien ein Filmfestival besuchen, das am Dienstag beginnt.