Die deutschen Schauspieler Nina Hoss und Sebastian Koch können der Oscar-Akademie beitreten. Sie zählen zu den 842 Filmschaffenden, die von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in diesem Jahr als neue Mitglieder eingeladen werden. Das teilte der Verband am Montag in Beverly Hills mit. Neben Hoss ("Barbara") und Koch ("Das Leben der Anderen") dürfen sich auch Doris Dörrie ("Kirschblüten"), Lady Gaga ("A Star is Born"), Adele, Annie Lennox, Elisabeth Moss ("The Square"), der Schwede Alexander Skarsgård und der französische Alt-Star Jean-Louis Trintignant über eine Einladung freuen. Die neuen Mitglieder dürfen künftig bei der Vergabe der Oscars mit abstimmen.