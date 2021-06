Oscarnominierter Charakterschauspieler Ned Beatty gestorben

Er galt als "meistbeschäftigter Schauspieler Hollywoods" und hat in Filmen wie "Superman" und "Network" gespielt und wurde für seine zahlreichen Nebenrollen berühmt: Nun ist der US-Schauspieler Ned Beatty in Los Angeles gestorben. Das teilten seine Managerin und die Nachrichtenagentur AP übereinstimmend mit.

Beatty war in einigen der wichtigsten Blockbustern seiner Ära zu sehen, etwa als Handlanger von Bösewicht Lex Luthor im ersten der zwei "Superman"-Filme mit Christopher Reeve. Insgesamt wirkte Beatty in mehr als 150 Filmen und TV-Produktionen mit.

Beatty begann zunächst im Regionaltheater, seine Karriere beim Film startete 1972 mit einer Rolle in "Deliverance" (deutsch: "Beim Sterben ist jeder der Erste"), ein Thriller, in dem er das Mitglied einer Männergruppe spielt, die eine Kanufahrt unternimmt und dann von Hinterwäldlern terrorisiert wird. Eine berüchtigte Szene, in der die von Beatty gespielte Figur Bobby Trippe vergewaltigt wird, begründete seinen Ruf als Darsteller, dessen Namen zwar vielen Kinobesuchern kein Begriff ist, aber dessen Gesicht man dennoch erkennt.

Oscar-Nominierung für "Network"

"Bei Leuten wie mir kommt ganz oft: 'Ich kenne Sie! Ich kenne Sie! Worin habe ich sie schon mal gesehen?'", erzählte Beatty im Jahr 1992. Eine Nebenrolle brachte ihm seine einzige Oscarnominierung ein: für die Filmsatire "Network" (1976). In "Toy Story 3" war er 2010 als Bösewicht Lots-O’-Huggin’ Bear besetzt. Regisseur Lee Unkrich sprach von seiner "Freude und unglaublichen Ehre", damals mit Beatty zusammen gearbeitet zu haben: "Wir werden ihn vermissen."

Beatty, der seine Karriere bereits 1955 in der TV-Serie "Rauchende Colts" begann, starb am vergangenen Sonntag in seinem Haus in Los Angeles im Kreise von Freunden und Angehörigen eines natürlichen Todes. Er wurde 83 Jahre alt.