Schmerzlicher Bruch: Salzburger Schau zeigt Künstler im Exil

Möbel für Nomaden

Hingegen konnte der Zeichner und Karikaturist Walter Trier, der in den 1920er- und 30er-Jahren Illustrationen für Erich Kästners "Emil und die Detektive" oder "Das fliegende Klassenzimmer" schuf, im Londoner Exil scheinbar leichter an die früheren Erfolge anknüpfen. Für die in London in deutscher Sprache erscheinende Emigrantenzeitung "Die Zeitung" entwickelt er sich sogar zum Akteur politischer Zeichnung, bissige Nazi-Karikaturen entstehen. Und doch notiert er: "Ich glaube fest daran, dass die Emigration entwurzelt, allein die Sprache ist doch so eine starke Bindung."

Ähnlich mag es dem in London unermüdlich weiterarbeitenden Fotografen Wolf Suschitzky ergangen sein, ebenso wie der auch im Exil in Shanghai reüssierenden Filmemacherin Louise Kolm-Fleck. "Nomadic Furniture", also "Möbel für Nomaden" nennt der Wiener Möbeldesigner Victor Papanek seine in den USA erschienene theoretische Schrift noch 1973 und beschreibt damit wohl auch den eigenen Seelenzustand, so Kuratorin Christiane Kuhlmann: "Also, dieses Nomadische, dieses schnell Einpacken, Verschwinden, nicht wirklich tief verwurzelt zu sein, immer auf dem Sprung zu sein, was typisch für das Leben im Exil ist. Man kommt nicht an, sondern man ist ganz lange in diesem Transitstadium.“

Der Bruch bleibt schmerzlich, lebenslang. Was für ein Thema also. Enttäuschend nur, dass diese nüchtern präsentierte Ausstellung mit zahlreichen Exponaten an kaltweißen Wänden unter fahlem Neonlicht die Menschen hinter den Biografien, ihre Spaltung und ihr Trauma, doch nicht wirklich näherbringt. Es wirkt, als wäre Exilerfahrung nicht noch immer brandaktuell und gegenwärtig.

Die Ausstellung "Orte des Exils" ist bis zum 22.11.2020 im Museum der Moderne auf dem Salzburger Mönchsberg zu sehen.

