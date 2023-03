Orte der Demokratie: Ausstellung in Vilshofen wird eröffnet

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) eröffnet am Abend in Vilshofen die Ausstellung "Orte der Demokratie" in Bayern. Die Wanderausstellung beleuchtet insgesamt 13 ausgewählte Orte im ganzen Freistaat und würdigt ihre Beiträge zur Entwicklung der freiheitlich demokratischen Grundordnung.

Bayerische Demokratie und die Rolle Vilshofens

Vilshofen leiste diesen Beitrag in besonderer Weise mit dem Politischen Aschermittwoch, betont Aigner sinngemäß in einer Pressemitteilung.

Die Stadt sei Geburtsstätte und Inbegriff des Politischen Aschermittwochs, so die Landtagspräsidentin: "Die Rolle Vilshofens seit der ersten Versammlung am Aschermittwoch 1919 möchten wir als Bayerischer Landtag wieder stärker in Erinnerung rufen. Denn es zeigt: Unsere Demokratie entstand nicht erst nach 1945."

Bürgermeister: "Ein starkes Zeichen der Demokratie"

Bürgermeister Florian Gams (SPD) sieht es als Anerkennung und Auszeichnung, dass seine Stadt als einer von 13 Orten der Demokratie in Bayern ausgewählt worden ist. Im BR-Interview sagte Gams: "Es ist ein starkes Zeichen der Demokratie, dass es Formate wie den Politischen Aschermittwoch gibt. Es ist für die politische Kultur in ganz Deutschland eine tolle Sache, wie sich der Politische Aschermittwoch weit über die Grenzen Vilshofens hinaus entwickelt hat."