20.11.2018, 16:19 Uhr

Original Richard-Wagner-Zimmer in Bayreuther Museum zu sehen

Für Wagner-Fans gibt es eine neue Attraktion in Bayreuth: Ein Museum zeigt ab sofort, das Original-Zimmer von Richard Wagner, in dem er in seiner Anfangszeit gewohnt hat. Die Einrichtung stammt aus dem "Hotel Fantaisie" im Landkreis Bayreuth.