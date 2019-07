"Orient Connection": Flüchtlinge und Senioren auf der Bühne

Ruth Zapf, die Dramaturgin des "Theater Grenzenlos", hat Nerven wie Drahtseile. Ihre Burschen aus Afrika und Asien haben einfach ein ganz eigenes Zeit-Management. Auch Regisseur Viktor Schenkel muss dafür viel Geduld aufbringen: "Manche kommen pünktlich. Manche verschlafen auch mal gerne, weil sie nachts nicht schlafen können – was aber auch seinen Grund hat. Damit wird natürlich der Tag zur Nacht."

Schauspielende Flüchtlinge und Theater-Senioren geben einander Halt

Der Hauptdarsteller des Theaterstücks "Orient Connection" kommt aus Afghanistan. Er ist mit 15 Jahren allein nach Bayern gekommen. Jetzt ist er 19.

"Ich bin Abdul Hakim. Das war das erste Mal, dass ich Theater gespielt habe und das hat mir irgendwie gefallen und ich will jetzt weiterspielen und weiterspielen und gar nicht mehr aufhören." Abdul Hakim

Hakim liebt seine alten Mitspieler: Die Theater-Senioren geben ihm so etwas wie Nestwärme fern der Heimat: "Ich hab‘ keine Familie hier, aber ich fühle mit denen, dass die meine Familie sind. Und alle sind richtig nett und hilfsbereit und das freut mich echt sehr."

Die einen helfen beim Papierkram, die anderen beim Programmablauf

Irene Rathenow von Diringshofen ist so eine Ersatz-Omi. Die Dame mit knallrotem Henna-Haar kann gar nicht anders, als zu helfen: "Zwei haben schon einen Lehrvertrag. Da sag ich: Hergeben, ich muss das kontrollieren. Hab‘ ich kontrolliert. Passt alles. Man weiß ja nicht, heute bei den Firmen, wenn die sehen 'Ausländer', dann wird ein bisschen geschummelt. Und da hab‘ ich gesagt, ne!"

Wobei das keine Einbahnstraße ist mit der Hilfe. Die jungen Geflüchteten geben schon auch viel zurück – hat die Dramaturgin Ruth Zapf festgestellt:

"Die Jugendlichen sind etwa immer darauf bedacht, dass die Senioren die Sachen nicht vergessen. Die sind hinter der Bühne immer aktiv, um sie daran zu erinnern – ah, da, jetzt die Schuhe nicht vergessen und da muss noch die Flasche jetzt mitgenommen werden. Also, die haben hinten alles im Griff. Und das find‘ ich auch super." Ruth Zapf, Theaterdramaturgin

Annäherung zwischen Kulturen und Generationen

In wundersamen und poetischen Bildern erzählt Regisseur Viktor Schenkel in seinem Stück "Orient Connection" vom Zusammentreffen zweier Gruppen, die auf den ersten Blick so gar nichts miteinander zu tun haben:

"Wir sind auf diese Idee gekommen, weil wir festgestellt haben, dass diese beiden Gruppen heimatlos geworden sind und im Grunde ghettoisiert, also Randgruppen der Gesellschaft sind. Wer ins Altenheim geht, hat doch irgendwo den Ort, also das Zuhause, aufgegeben oder verloren." Regisseur Viktor Schenkel

Ein Seniorendarsteller mimt obendrein noch eine Tunte in roten Pumps und mit roten Fingernägeln und Lippen. Ruth Zapf, die Dramaturgin, war überrascht von der Reaktion der muslimischen Jugendlichen.

"Ich hab‘ gedacht, dass es vielleicht bei Jugendlichen, die aus einem, sagen wir mal, einem konservativ eingestellten Kulturkreis kommen, dass es für die eine gewissen Gewöhnung bedeuten würde, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich hatte das Gefühl, die ganzen Türen standen da offen. Also, die waren bereit einfach mitzugehen. Das fand ich eine sehr schöne Erfahrung." Ruth Zapf, Theaterdramaturgin

Heimatverlust zweier Randgruppen

"Orient Connection"– das Stück – kommt aus mit wenigen Worten. Es lebt von Bildern und Momentaufnahmen, die unter die Haut gehen. Und es lebt von der kreativen Betroffenheit, die unter der Regie von Regisseur Viktor Schenkel zu einem unvergesslichen Theaterabend gerinnt:

"Ich bin ja selber Vater. Habe drei Töchter und in dem Moment ist in mir einfach der Gedanke aufgekommen, ich wäre in der Situation, dass jetzt meine 15-jährigen Töchter von mir gehen müssen – fliehen müssen. Und das hat mich einfach sehr berührt und ich hab‘ mir gedacht, es geht mir in erster Linie darum, diese Menschen stark zu machen für unsere Gesellschaft." Regisseur Viktor Schenkel

"Dies ist mein Bleiben. Dies, mein Dach. Hier mein Fleckchen, an dem ich verschnaufe." Abdul Hakim