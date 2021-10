Orchester-Streit in Bad Kissingen: Offener Brief vom OB

Dirk Vogel (SPD), der Oberbürgermeister von Bad Kissingen, hat in einem offenen Brief auf die Forderung nach einem Tarifvertrag für Orchestermitglieder im Staatsbad Bad Kissingen reagiert. In dem Brief wirft er der Deutschen Orchestervereinigung (DOV) vor, dass sie seit Wochen und Monaten eine "inszenierte und skandalisierte Kampagne" gegen die Stadt Bad Kissingen organisieren. Demnach seien die Arbeitsbedingungen bei der "Staatsbad Philharmonie Kissingen" nicht, so wie es vorgeworfen wird, "skandalös".

Maßnahmenpaket vom Oberbürgermeister

Man habe dennoch an einem Maßnahmenpaket und einer angemessenen Lösung gearbeitet: so wird eine Stundenreduktion um 25 Prozent angeboten – also verkürzt sich die Arbeitszeit auf 30 Stunden die Woche. Außerdem soll es eine Gehaltssteigerung um 10,09 Prozent für das Gesamtorchester (ohne Leitung) geben. Zudem habe man in Aussicht gestellt, dass zukünftig Tarifsteigerungen im TV-L übernommen werden. Im offenen Brief vom Oberbürgermeister heißt es auch, dass sich viele Menschen nach solchen Arbeitsbedingungen sehnen würden.

"Nein" zum Tarifvertrag der Gewerkschaft DOV

Ein klares "nein" gibt es vom Oberbürgermeister in Bezug auf den Tarifvertrag, den die Gewerkschaft fordert. Grund dafür sei, dass es nicht möglich wäre von heute auf morgen einen Tarifvertrag anzuwenden. Dieser würde nämlich ca. 200.000 Euro Mehraufwand im Jahr verursachen, heißt es im Brief. Es wird ausgeführt: "Wir haben ein historisches Jahr hinter uns: Nur mit hohem finanziellen Zusatzaufwand aus Steuergeldern der Gesellschafter, der Stadt Bad Kissingen und des Freistaats Bayern konnten betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden."

OB beschreibt in seinem Brief die Funktion des Orchesters

Außerdem habe man, so heißt es im Brief des Oberbürgermeisters, die Funktion des Orchesters nicht richtig ausgelegt. Das Kurorchester Bad Kissingen sei durch die Umbenennung in "Staatsbad Philharmonie Kissingen" kein "professionelles Orchester oder Kammerorchester". Historisch gesehen sei die zentrale Aufgabe des Orchesters in Bad Kissingen nämlich die musikalische Unterstützung der Trinkkur für Therapie und Muße und die Förderung der Geselligkeit.

Schwerwiegende Vorwürfe der Orchestermusiker

Wie zuvor berichtet, erheben die Orchestermusiker und die DOV schwere Vorwürfe gegen die Stadt Bad Kissingen und die dortige Staatsbad GmbH. Es ist unter anderem die Rede von mangelnder Wertschätzung, zu hoher Arbeitsbelastung und willkürlichen Entlassungen ohne Begründung. "Es gab bisher null Entgegenkommen", sagte Intendant Burkhard Tölke kürzlich dem BR. "Nach außen hieß es, es werde mehr Geld und weniger Arbeitszeit geben, faktisch wäre es aber so, dass wir dieselbe Arbeit in weniger Stunden schaffen sollen. Das ist für uns nicht machbar." 13 Mal pro Woche müsse das Kissinger Kurorchester spielen, darunter an allen Feiertagen außer Karfreitag.

Soldarisierungen mit Bad Kissinger Orchester

Auf den offenen Brief des Oberbürgermeisters gibt es bereits eine Reaktion vom Orchestervorstand des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters. Diese fordern von Vogel, die Lage zu deeskalieren und kritisieren den Umgang der Stadt Bad Kissingen mit den Musikerinnen und Musikern vor Ort. Auch Nürnberger und Coburger Orchestermusiker hatten sich zuvor bereits solidarisch mit ihren Kollegen in Bad Kissingen gezeigt.