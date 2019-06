"Opportunisten gibt es immer": Polens Kulturszene in Aufruhr

"Patriotische" Lektüre dominiert in den Schulen

Seit die PiS ("Prawo i Sprawiedliwość", dt. Recht und Gerechtigkeit) 2015 wieder an die Macht gekommen ist, toben heftige Kulturkonflikte im Land. Renommierte Theaterdirektoren in Krakau und Wroclaw wurden gefeuert, der Avantgarde gegenüber aufgeschlossene Kulturmanager*innen entlassen, Museumsdirektionen umbesetzt. Kampf gegen Moderne und westliche Dekadenz, lautet die Parole. Der Publizist und Historiker Grzegorz Gauden weist darauf hin, dass auch die Lehrpläne an den Schulen mehr und mehr auf plumpen Nationalismus getrimmt werden: "Die Lehrer haben keinerlei Mitentscheidungsrecht, wie die Lektürelisten in den Schulen aussehen sollen. Die Konsequenz ist, dass die polnischen Schülerinnen und Schüler sich heute in erster Linie mit patriotischer Literatur des 19. Jahrhunderts beschäftigen müssen."

Eine Demonstration in der Warschauer Innenstadt: Die demokratisch-liberale Opposition trifft sich zu einer Kundgebung. Tausende sind gekommen an diesem Nachmittag. Unter ihnen die Übersetzerin Karolina Niedenthal. Sie hat unter anderem Bücher von Stefan Zweig und Martin Pollack ins Polnische übersetzt: "Wir gehen oft auf die Straße. Nicht nur wir, sondern alle unsere Freunde. Man weiß jetzt in Polen, wie man seinen Protest ausdrücken kann."