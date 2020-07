Opfer seines Erfolgs: Dießener Töpfermarkt wegen Corona abgesagt

Für den Keramik-Sammler Rudolf Straßer ist Dießener Töpfermarkt der schönste in ganz Europa. Nicht nur wegen der Lage direkt am Ufer des Ammersees, sondern auch, weil die Qualität der Arbeiten so hoch sei. Dafür sorgt eine Fachjury, die unter hunderten Bewerbern auswählt. Deren kluge Auswahl weiß auch Rudolf Straßer zu schätzen,Oberkonservator der Neuen Sammlung in München und regelmäßiger Besucher des Marktes.

Der Dießener Töpfermarkt: Beliebt bei Sammlern wie Ausstellern

Der biete jedes Jahr eine spannende Mischung aus Gebrauchskeramik auf der einen und hochwertige Keramikkunst auf der anderen Seite: "Für mich ist das immer ein willkommenes Ereignis, um mich auch zu informieren: Was ist gerade so los, wo geht’s hin, welche Tendenzen gibt es?"

Auch bei den Ausstellern ist der Markt extrem beliebt. Offizielle Zahlen gibt es zwar nicht, aber die Keramiker selbst sagen, es sei der umsatzstärkste Markt in ganz Deutschland. Marktleiter Wolfgang Lösche hält ihn sogar für die wichtigste Fachveranstaltung für das Keramikhandwerk: "Die ausstellenden Werkstätten rechnen dort mit einem ganz erheblichen Verdienst."

Verdienen und Vernetzen

Ein Stand in Dießen lohnt sich selbst noch bei einer Anreise aus Finnland, Portugal oder England. Juliane Herden reist normalerweise aus Berlin an. Sie ist die Gewinnerin des Dießener Keramikpreises 2019 und auch sie betont, wie wichtig der Markt sei. Sowohl was das Finanzielle angehe als auch in Punkto Vernetzung zwischen den Kollegen: "Das ist ein richtiges Keramikfest, man freut sich schon im Winter darauf." Wolfgang Lösche sieht das ähnlich. Er vergleicht den Markt mit einem Kongress: "Man erfährt viel spannendes und neues. Und vor allem sind auf dem Töpfermarkt auch viele Galeristen, die sich neue Künstler aussuchen und einladen."

Die Absage, eine Katastrophe

Keine Frage: Für Keramiker ist die Absage eine Katastrophe. Und doch: Laut klagen hört man die meisten noch nicht. Kunsthandwerker sind schwierige Zeiten gewohnt. Wie andere Kulturschaffende auch müssen sie ständig damit rechnen, dass sie auch mal nichts verkaufen.

Jetzt hoffen viele auf das Weihnachtsgeschäft – doch ob das Virus Märkte im Winter erlauben wird, steht in den Sternen. In den Werkstätten selbst läuft der Verkauf natürlich weiter und auch der Pavillon am See in Dießen ist geöffnet, hier kann man Keramik und anderes Kunsthandwerk aus Dießen kaufen. Auf das Glück eines handgefertigten Keramikobjekts muss wegen eines abgesagten Töpfermarkts also niemand verzichten.