„Opfer“ – ein missbrauchter Begriff

"Du Opfer!" – seit Anfang der 2000er-Jahre ist der Opferbegriff bei Jugendlichen zu einem Schimpfwort geworden. Rapper wie Bushido benutzen ihn in ihren gewaltverherrlichenden, frauenfeindlichen und teilweise antisemitischen Texten. Als Opfer bezeichnen Jugendliche Menschen, die sie als Schwächlinge oder Verlierer ansehen.

"Opfer" ist seit langer Zeit ein negativer Begriff

Ein Zeichen für die Verrohung der Gesellschaft? Nicht unbedingt, meint die Historikerin Svenja Goltermann von der Universität Zürich. Der Opferbegriff sei geschichtlich gesehen die meiste Zeit negativ besetzt und mit Schwäche assoziiert gewesen. "Damit war immer die Annahme verknüpft, der oder die hat ja nichts getan, ist passiv gewesen. Und das ist etwas, das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht goutiert wird." Die Beleidigung aus der Jugendsprache "du Opfer", sei daher nichts Neues, meint Goltermann.

Allerdings: Dass man sich überhaupt als Opfer bezeichnen konnte, unterliege dem historischen Wandel. "Wenn wir ins 19. Jahrhundert zurückgehen, sehen wir, dass der Begriff des Opfers so gut wie gar nicht verwendet wird", sagt Svenja Goltermann. Erst im 20. Jahrhundert seien immer mehr Menschen als Opfer bezeichnet worden: Am Anfang waren es nur die Toten des Ersten Weltkriegs. Lebende werden Svenja Goltermann zufolge erst viel später als „Opfer“ bezeichnet: Zunächst sind es körperlich Versehrte, später kommen Menschen dazu, die auch psychisch an etwas Schaden genommen haben.

"Opfer" als historische Errungenschaft

Und damit einher gehen auch die Frage nach der Schuld und der Verantwortung für Leid: Denn wo es Opfer gibt, gibt es auch Täter. "Das Entschädigungsrecht entwickelt sich in den 80er Jahren und das ist geknüpft daran, dass Sie sich als Opfer bezeichnen", so Svenja Goltermann. Erlittenes Leid wird damit anerkannt. Sich als Opfer zu bezeichnen ist historisch gesehen also eine Errungenschaft.

2010 sorgt ein Video im Netz für Aufruhr: Der Holocaust-Überlebende Adolek Kohn tanzt vor dem ehemaligen KZ Ausschwitz mit seiner Tochter und seinen Enkeln zu Gloria Gaynor: "I Will Survive", alle gekleidet in weiße T-Shirts mit der Aufschrift: "survivor" – Überlebender. Die Botschaft ist klar. Der 89-Jährige will kein Opfer sein.

Wir wollen nicht "Opfer" sein!

"In jüngster Zeit kann man beobachten, dass Menschen zeigen, dass sie nicht immer als Opfer bezeichnet werden wollen, wenn ihnen etwas zugestoßen ist. Sie wollen nicht auf diese Rolle festgelegt werden", sagt Svenja Goltermann. Als Beispiel nennt sie Natascha Kampusch, die entführt und festgehalten wurde und danach nicht auf ihre Opferrolle festgelegt werden wollte. "Oder Frauen und Männer, die Opfer von sexuellem Missbrauch geworden sind. Die sind einerseits Opfer, aber auf der anderen Seite ist es für diese Personen oft sehr schwierig zu sagen: Ich bin nur ein Opfer, weil sie das in einer passiven Rolle festhält."

Viele sind deswegen dazu übergegangen, sich als "Überlebende" zu bezeichnen. Wer überlebt hat, ist nicht einfach ein passives, hilfloses Opfer. Er hat überlebt, ist nicht schwach, sondern stark. Wer dagegen als Opfer bezeichnet wird, gilt - heute wie im 20. Jahrhundert - als schwach.