Opernstar Anna Netrebko: "Künstler nicht unter Druck setzen"

Warum ist sie bei Putin nicht "unpolitisch"?

Eigentlich sollte Netrebko, die häufig gemeinsam mit ihrem Ehemann auftritt, am 25. Februar im dänischen Aarhus auf der Bühne stehen, aber das Konzert wurde abgesagt. Für den 2. März ist ein Auftritt in der Hamburger Elbphilharmonie angekündigt, danach will Netrebko in Malmö singen, ab 9. März sind mehrere Vorstellungen der Oper "Adriana Lecouvreur" an der Mailänder Scala terminiert.

Die Einlassungen von Netrebko fanden bei Twitter ein höchst unterschiedliches Echo. So fragte ein Teilnehmer, warum sie jetzt so viel Wert darauf lege, "unpolitisch" zu sein, wenn sie vorher höchst aktiv für Putin geworben habe. Das gehe nicht zusammen. Andere fanden "interessant", wie diplomatisch die Sopranistin reagiert habe, wieder andere sind wütend auf sie und wollen mit ihr nichts mehr zu tun haben.

Bei dem vierstündigen, im Fernsehen übertragenen Geburtstags-Konzert im Kreml Mitte September vergangenen Jahres hatte Regierungssprecher Dmitri Peskow Glückwünsche des russischen Präsidenten Wladimir Putin verlesen, der Netrebkos weltweit bewunderte Gesangskunst würdigte. Netrebkos "schillernde Individualität, Ihre fabelhafte künstlerische Darstellungskraft, Ihre in dieser Schönheit und diesem Klang seltene Stimme" begeistere Millionen Menschen in vielen Ländern, so Putin.