Opernhäuser des Jahres: Genf und Frankfurt dürfen feiern

Diesmal ist es ein "geteilter Sieg", wie es die Fachzeitschrift "Opernwelt" diplomatisch ausdrückt: Weil die vergangene Saison weitgehend ausfiel und daher nur wenige Premieren stattfanden, konnte auch kein einzelnes Opernhaus wirklich hervorstechen. Also reichten die Stimmen der Fachleute für zwei Musiktheater, das Grand Théâtre de Genève in Genf und die Oper Frankfurt, die sich schon zum insgesamt sechsten Mal über den prestigeträchtigen Titel freuen darf. Der dortige Intendant Bernd Loebe gilt als ausgewiesener Kenner des "Regie-Theaters" und legt Wert auf zeitgemäße Interpretationen. Stars dagegen sind ihm erklärtermaßen weniger wichtig, dafür hätte Frankfurt wohl auch kaum das nötige Budget.

Insofern bestätigt das jetzige Kritiker-Lob einen langjährigen und erfolgreichen Kurs. Loebe selbst versteht die Auszeichnung als "Ansporn" und sagte: "Unsere Anstrengung, qualitative Inszenierungen auf möglichst hohem musikalischen Niveau zu zeigen, trägt weiterhin Früchte." Bayerische Opernfreunde haben übrigens im grenznahen Tiroler Festspieldorf Erl Gelegenheit, Bernd Loebes Handschrift kennen zu lernen, auch dort ist er seit dem vergangene Sommer Intendant und plant gerade einen neuen "Ring des Nibelungen" (Regie Brigitte Fassbaender).

Genfer Oper wurde "wach geküsst"

Für das Grand Théâtre de Genève ist der Titel als "Oper des Jahres" dagegen höchst ungewöhnlich, galt das Haus doch in den letzten Jahren als etwas langweiliger Musentempel mit einem eher biederen Angebot, zumal das Stammhaus aufwändig renoviert wurde. Hier war also eine Institution "wach zu küssen", und das hat der Schweizer Sänger und Jurist Aviel Cahn als neuer Intendant offenbar geschafft. Er hatte schon an der Opera Vlaanderen in Antwerpen und Gent zehn Jahre lang für Furore gesorgt, ebenfalls mit ehrgeizigen Regiekonzepten und, wie es gern heißt, "mutiger" Stückauswahl – wobei damit nur gemeint ist, dass eben nicht immer dieselben zwanzig Erfolgsopern auf dem Spielplan standen. Ergänzend leistete sich Cahn eine sehr professionelle und sicher nicht billige Pressearbeit, so dass die Welt den künstlerischen Neuanfang am Genfer See auch mitbekam.