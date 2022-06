Operngenuss: Wagners "Walküre" in der Passauer Dreiländerhalle

Das Landestheater Niederbayern setzt an diesem Wochenende Richard Wagners Opernzyklus "Der Ring des Nibelungen" fort. In der Passauer Dreiländerhalle führen knapp 100 Musiker und Sänger die "Walküre" auf, den zweiten Teil des Zyklus. Gezeigt wird die "Walküre" am Sonntag um 16 Uhr. Pro Vorstellung werden über 600 Opernfans erwartet. Laut Landestheater gibt es noch Restkarten.

Moderne Elemente, Spezialeffekte und Humor

Die über vier Stunden dauernde Oper in drei Aufzügen ist vor allem eine technische Herausforderung. Konrad Krukowski, Betriebsleiter des Landestheaters: "In der Dreiländerhalle ist eine Bühne da, mehr aber auch nicht. Jedes einzelne Kabel, jede Traverse, jeder Scheinwerfer muss antransportiert und installiert werden." Bühnenbild und Effekte bilden laut Betriebsleiter "eine wunderbare Kulisse für diese mächtige Musik".

Regisseur Stefan Tilch geht mit modernen Elementen, Spezialeffekten und "leichten Humorigkeiten" durchaus auch Experimente ein. Tilch im BR-Interview: "Wo jetzt der Wagnerianer eine Grenze überschritten sieht, kann ich nicht beurteilen. Ich finde die Vorstellung extrem kurzweilig. Sie erzählt und sie nimmt die Leute mit. Das ist mir das Wichtigste."

Niederbayerischer Ring des Nibelungen soll bis 2024 laufen

Wagners "Ring" gilt als das anspruchsvollste Musiktheaterprojekt in der Geschichte des Landestheaters Niederbayern. Gestartet wurde die Produktion 2019 mit der Aufführung von "Rheingold". Die "Walküre", der zweite Teil des Rings, hätte im Frühjahr 2020 stattfinden sollen. Corona unterbrach das Projekt allerdings. Jetzt ist geplant, den niederbayerischen "Ring" bis 2024 komplett über die Bühne zu bringen.