"Operation ist gescheitert": Kreml bekommt Druck von rechts

Igor Wsewolodowitsch Girkin (51), Kampfname Strelkow, nimmt kein Blatt vor den Mund. Der ehemalige Oberst des russischen Militärgeheimdiensts und frühere "starke Mann" der nicht anerkannten "Volksrepublik Donezk" schimpft seit Wochen lautstark über die seiner Meinung nach unfähige russische Führung, die beim Angriff auf die Ukraine angeblich viel zu lasch und "rücksichtsvoll" vorgehe.

Selbst vor herber Kritik an Verteidigungsminister Sergei Schoigu schreckt der hoch aggressive Girkin nicht zurück: "Ich würde unsere gesamte Regierung und den Generalstab in eine Strafkompanie schicken. Mit ein paar Ausnahmen: Einige wären nach einem langen und gründlichen Verhör mit mir an einen anderen Ort gegangen. Ich beschuldige Sergei Schoigu direkt der zumindest kriminellen Fahrlässigkeit. Ich habe keine Beweise, ihn des Verrats anzuklagen, aber ich würde ihn zumindest verdächtigen."

Als er noch was zu sagen hatte im Donbass, soll Girkin Todesurteile gegen Untergebene unterzeichnet haben, mit Berufung auf ein Dekret des Obersten Sowjets der UdSSR vom 22. Juni 1941, dem Tag, als Hitlers Wehrmacht das Land überfiel. Ein Kommandeur von Girkins Truppen musste sterben, weil er Marihuana geraucht haben soll. Seitdem hat es der als "Strelkow" bekannte Nationalist geschafft, mit Hilfe von PR-Profis zum "kompromisslosen" Rabauken zu werden, der Russland regelmäßig von ganz rechts aufmischt.

Girkin verachtet das Kreml-Regime

Auch für den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko und sogar Putin hat Girkin nur Hohn und Spott übrig: "Lukaschenko gibt sich sehr gern als harter Knochen, ist aber sehr vorsichtig und gerissen und führt nie etwas zu Ende. Darin ist er solidarisch mit unserem Präsidenten. Aber nach unseren 'glänzenden, überwältigenden' Siegen fällt es schwer, zu erwarten, dass sich der Vater von Belarus kopfüber in diesen Schlamassel stürzt." Er verachte das Kreml-Regime so sehr, dass er in dem Moment, wo sie anfangen würden, ihn zu loben, Angst bekomme, so Strelkow, gegen den wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung am Abschuss des Malaysia-Air-Fluges MH 17 am 17. Juli 2014 ein internationaler Haftbefehl vorliegt.

"Er hält Diskussion über Strategie am Laufen"

Offen spricht Girkin bereits von der Möglichkeit einer russischen Niederlage. Dann werde sich die Ukraine die Krim zurückholen, aber auch Rostow am Don und weitere russische Städte erobern - "wo immer sie genug Kraft und Fähigkeiten haben".

Aus der russischen Presse bekommt der martialische Girkin das Lob, er erfülle "eine nützliche Funktion, indem er eine Diskussion über die Taktik und Strategie militärischer Operationen und die Wahl der Prioritäten" am Laufen halte. Der Staat nämlich habe "nach Ansicht vieler offen gesagt bei seiner Aufklärungsarbeit versagt", schreibt Journalist Maxim Artemjew im "News"-Portal: "Ich persönlich glaube nicht, dass die Unterstützung in der Russischen Föderation für die Militäroperation und den Präsidenten persönlich nach allen Umfragen und Eindrücken, einschließlich der ausländischen, besonders ausgeprägt ist."

"Er muss Unterstützung im Sicherheitsapparat haben"

Befremdlich, dass der rechtsradikale Girkin in Russland ungestraft seine Thesen verbreiten darf. Doch dafür gibt es nach Ansicht des in Prag lehrenden Militärexperten Juri Fedorow einen Grund: "Girkin kritisiert öffentlich sehr scharf, darunter auch Wladimir Putin. Für solche Äußerungen wäre eine Person, die keine ernsthafte Unterstützung in den Strafverfolgungsbehörden hat, vor allem in den für die Sicherheit zuständigen Abteilungen, sofort entweder inhaftiert oder einfach mit Hilfe von [dem Nervengift] Nowitschok liquidiert oder mit einem Ziegelstein unter irgendeinem Türstock erschlagen worden. Er darf es aber sagen. Und das bedeutet, dass es in Russland eine ernsthafte Opposition von rechts gibt – das ist eine militante Opposition gegen Putin, die ihn für seine mangelnde Entschlossenheit im Krieg mit der Ukraine kritisiert, eine Wankelmütigkeit, die den Sieg in Frage stellt."

Rein militärisch sei Girkin "ziemlich kompetent", so Fedorow im Interview mit dem Portal "Medialeaks". Er wisse, dass es unter den gegenwärtigen Umständen unmöglich sei, die Ukraine zu besiegen: "Ja, eine Art Kompromisslösung ist möglich, wie sie glauben, aber das ist kein entscheidender Sieg. Und Girkin spricht direkt vom Scheitern. Ich denke, er hat damit in gewisser Weise Recht. Denn tatsächlich ist die Operation im Großen und Ganzen gescheitert."

Wird die "liberale fünfte Kolonne" zum Sündenbock?

Die Frage sei längst, was dieses Scheitern für Russlands Machthaber bedeute: "Manche sagen, man müsse die Situation nutzen, um neue, mächtigere und modernere Streitkräfte zu schaffen. Darüber hinaus sei es notwendig, zeitgleich jede liberale Opposition oder liberale Kreise in Russland zu unterdrücken, die diesen Sieg verhinderten. Wir sprechen davon, das gesamte politische System und die Regierung der Russischen Föderation unter die Kontrolle der Sicherheitsdienste zu bringen." Es gebe hinter den Kulissen einen Machtkampf, bei dem die "Kriegspartei" daran arbeite, die "liberale fünfte Kolonne" für die Niederlage verantwortlich zu machen. Dabei sei "massenhafte Repression" zu erwarten.

Das Gerede um einen abermaligen Angriff auf Kiew oder gar um den Einsatz von taktischen Atomwaffen hält Fedorow für völlig haltlose Kreml-Propaganda, um die Ukraine zu verunsichern.

Amerikaner: Dissens im russischen Militär wächst

Auch das amerikanische Institute for the Study of War (ISW) erkennt in Girkins Wutattacken ein Indiz für schwerwiegende Meinungsverschiedenheiten innerhalb der "Kriegspartei": "Der interne Dissens in russischen Militärkreisen, dass der Kreml nicht genug unternimmt, um den Krieg zu gewinnen, nimmt weiter zu. Der frühere Offizier des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB), Igor Girkin (auch bekannt als Strelkow), verurteilte Äußerungen des russischen Außenministers Sergei Lawrow, dass die Priorität der 'Sonderoperation' in der Ukraine die Befreiung des Donbass sei und dass die Begriffe 'Entnazifizierung' und 'Entmilitarisierung' neuerdings vergessen werden. Girkin warf dem Kreml eine Beschwichtigungspolitik vor und sagte, dass die Gefahr einer Niederlage weiter wachse."