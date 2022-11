"Operation Fleischwolf": Darum erinnert Ukraine-Front an Verdun

Die von Drohnen aufgenommenen Bilder von der Ukraine-Front könnten genauso gut vor Verdun oder an der Somme 1916 entstanden sein: Hunderte von Granaten-Trichtern, dicht an dicht. Männer stehen knietief im Schlamm in überfluteten Gräben, Panzer quälen sich durch den Matsch. Die Parallelen sind so augenfällig, dass in den Telegram-Kanälen auf beiden Seiten historische Aufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg mit aktuellen Fotos kombiniert werden. Doch damit nicht genug: Söldnerchef Jewgeni Prigoschin ("Gruppe Wagner") verriet jetzt, dass die Russen auch strategisch dem deutschen Vorgehen in Verdun nacheifern. Demnach geht es speziell in der Stadt Artemiwsk/Bachmut nicht so sehr darum, die Ruinen einzunehmen, sondern das "Kampfpotenzial" des Gegners zu "reduzieren".

"Mondlandschaft" durch Granaten

Die Operation "Fleischwolf" habe vor allem das Ziel, so Prigoschin, die ukrainische Armee zu schwächen und möglichst viele Soldaten zu binden. Die Stadt Artemiwsk gilt wie einst die französische Grenzstadt Verdun als schwer befestigt und fast uneinnehmbar. Dennoch rennen "Wagner"-Söldner und russische Truppen ausgerechnet gegen diesen Frontabschnitt an. In den ukrainischen Lazaretten kommen nach Recherchen der "New York Times" täglich bis zu 250 Verwundete an, die meisten mit Schuss- und Schrapnell-Verletzungen. Doch auch Blutvergiftungen fordern angesichts unhaltbarer hygienischer Zustände viele Opfer. Die Stadt selbst, die vor dem Krieg 70.000 Einwohner hatte, werde nach und nach in Stücke gerissen und zur "Mondlandschaft". Auch das amerikanische Blatt fühlt sich an den Ersten Weltkrieg erinnert.

Grund dafür: Dem deutschen Oberbefehlshaber Erich von Falkenhayn wird nachgesagt, die Schlacht von Verdun, bei der von Februar bis Dezember 1916 rund 320.000 deutsche und französische Soldaten fielen und 700.000 verwundet wurden, als "Blutmühle" genutzt zu haben. Demnach war gar nicht geplant, Verdun einzunehmen, sondern die Franzosen möglichst nachhaltig zu erschöpfen und an den für sie hochsymbolischen Frontabschnitt zu binden. In seinen Memoiren machte Falkenhayn die fragwürdige Rechnung auf, dass für jeden gefallenen Deutschen vor Verdun zwei Franzosen gestorben seien: "So beklagenswert die deutschen Opfer blieben, so sicher war, dass sie für eine gute aussichtsvolle Sache hingegeben wurden."

Ernst Jüngers "Stahlgewitter"

Militärhistoriker halten das heute für einen "Mythos", wonach Falkenhayn das deutsche Scheitern im Nachhinein strategisch beschönigen wollte. Fest steht jedoch, dass es im Ersten Weltkrieg auf beiden Seiten gang und gäbe war, sich gegenseitig in "Materialschlachten" zu schwächen, ohne dabei nennenswerte Geländegewinne zu erzielen. Letztlich entscheidend wurde dabei, wer die bessere Logistik hatte und den Nachschub organisieren konnte. Auch die Psyche spielte im "Zermürbungskampf" eine große Rolle.

Beim Schriftsteller und Weltkriegs-Teilnehmer Ernst Jünger ("In Stahlgewittern") ist nachzulesen, was eigentlich "Trommelfeuer" ist: ein Artilleriebeschuss, der so intensiv ist, dass einzelne Einschläge nicht mehr herauszuhören sind, sondern nur noch ein ohrenbetäubendes Grollen. Dafür waren Millionen von Granaten in kürzester Zeit nötig.

Arnold Zweig verarbeitete seine Erlebnisse im Ersten Weltkrieg im autobiografischen Roman "Erziehung vor Verdun". Auch dort ist die Logistik ständiges Thema, mehr jedoch der bizarre Kontrast zwischen idealistischen Menschen und mechanischer Tötungs-Maschinerie. Trommelfeuer gibt es in der Ukraine zwar nicht, doch der dortige Munitionsverbrauch bringt die NATO-Länder an ihre Grenzen.

"Es sind kleine Erfolge"

Als ob er ein Wiedergänger des preußischen Generalstabschefs Falkenhayn ist, sagte der russische Militärexperte Alexej Sukonkin jetzt: "Es gibt keinen Kampf um Territorien, sondern um die Vernichtung feindlicher Einsatzkräfte. Unsere Taktik basiert darauf: Die Zerstörung des Feindes führt zwangsläufig zu territorialen Gewinnen. Es sind kleine Erfolge, aber Schritte nach vorn. Daher diese Verluste, über die die westliche Presse schreibt."

Derzeit soll die Ukraine nach Angaben der britischen "Financial Times" bis zu 20.000 Geschosse täglich abfeuern, die Russen bis zu drei Mal so viele. An Durchschnittstagen benötige die Ukraine immer noch 4.000 bis 7.000 Artillerie-Granaten. Zum Vergleich: In Afghanistan sollen nach der Schätzung von Fachleuten täglich etwa 300 Granaten verschossen worden sein.

Ein einziges Standard-Haubitzen-Projektil koste rund 800 US-Dollar, hochpräzise High-Tech-Munition könne bis zu 200.000 US-Dollar pro Stück ausmachen. Daraus errechnet die "Financial Times", dass allein auf ukrainischer Seite wöchentlich nicht steuerbare, traditionelle Geschosse im Wert von mehr als 30 Millionen US-Dollar benötigt würden. Werden die Kosten der modernen Raketen dazu addiert, kommen schnell Milliarden-Beträge heraus.

"Es geht um die Menge"

Militär- wie kulturgeschichtlich ist der anachronistische Stellungskampf vor Artemiwsk so beklemmend wie überraschend, gingen Experten doch bisher davon aus, dass moderne Kriege in schneller Bewegung mit Präzisionswaffen geführt werden und nicht lange dauern. Jetzt baggern beide Seiten nächtens Laufgräben wie 1914 in Flandern. Das Pentagon überlegt der Nachrichtenagentur Reuters zufolge, ob "billige, kleine Granaten" von Boeing mit einer Reichweite bis zu 150 Kilometern geeignet sind, den Nachschub an Munition zu sichern. "Es geht um die Menge", so ein zitierter Waffenexperte. Boeing soll bereits Anfang 2023 liefern können, allerdings werde das Geschäft aus Zeitgründen wohl ohne vorherige Ausschreibung in Auftrag gegeben werden müssen.

Wie Reuters weiter recherchiert haben will, schickten die USA mehr als eine Jahresproduktion an HIMARS-Raketen in die Ukraine, etwa 5.000 Stück. Die hochpräzisen Geschosse werden von Lockheed Martin hergestellt. Dort seien in der entsprechenden Abteilung gerade 15 Stellenangebote ausgeschrieben, um die Kapazität zu erhöhen.