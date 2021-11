Oper Nürnberg: So beschreibt Regisseur Konwitschny den Rauswurf

Anders als das Staatstheater Nürnberg will Peter Konwitschny (76) ausdrücklich kein Geheimnis machen aus der Äußerung, wegen der er das Haus mitten in den Proben zu Verdis "Troubadour" verlassen musste. Der Regisseur habe sich in "einer Art geäußert, die von Beteiligten als 'unangemessen und diskriminierend' wahrgenommen" worden sei, so die Intendanz in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem BR. Die Theaterleitung sei "nach Gesprächen mit mehreren beteiligten Personen zu derselben Einschätzung" gekommen. Daher sei die sofortige Trennung von Konwitschny rund zwei Wochen vor der Premiere am 13. November die "einzig mögliche Konsequenz" gewesen.

"Ab da war ich nicht mehr zugelassen"

Der Regisseur äußert sich detailliert zu den Vorkommnissen aus seiner Sicht. Demnach handelte es sich um eine Probe mit Chor und Solisten, und zwar um eine Szene, in der "Nonnen" schockiert sein sollten, weil sie von einer Waffe bedroht wurden: "Eine der Nonnen war eine schwarze Sängerin, Frau M., mit der ich schon lange zusammenarbeite, und die hat sich ganz abgewandt, aus Angst vor der Pistole. Da habe ich unterbrochen und gesagt: Frau M., das ist anders, wenn man in so einer Horrorsituation ist, dann will der Körper weg, aber der Blick bleibt haften, den kriegt man nicht weg. Und dann habe ich einfach gesagt: Das ist wie in Afrika, wenn Ihnen ein Löwe entgegenkommt, dann können Sie sich auch nicht weggucken. Das war´s."

"Das war ein Eigentor"

Unmittelbar in der Situation habe "niemand eine Diskussion begonnen", so Konwitschny: "Dann bekam ich am nächsten Tag eine Mail, wonach ich mich angeblich in 'rassistisch diskreditierender Weise' verhalten hätte. Ich konnte mir das gar nicht zusammenreimen." Als "echter Kindskopf" habe er dem Intendanten Jens-Daniel Herzog geantwortet: "Da habe ich dann geschrieben, wenn ich auf diese Weise von Leuten aus dem Theater angegriffen werde, die auch so hinten rum kommen, ohne mir das ins Gesicht zu sagen, dann möchte ich doch da nicht weiter arbeiten. Das war ein Eigentor, das hat der Intendant umgehend wörtlich genommen, am nächsten Tag hatte ich dann die Mail mit einem Aufhebungsvertrag. Ab da war ich nicht mehr zugelassen."

"In Stille auseinander gegangen"

Ein paar Tage später sei es zu einem persönlichen Treffen zwischen ihm und Frau M. gekommen, so Konwitschny: "Der Intendant hat dann die Frau M. auf meine Bitte hin ein paar Tage später zu sich bestellt, und ich habe ihr gesagt, ich hätte nie im Traum daran gedacht, sie zu beleidigen. Aber wenn sie verletzt sei, dann entschuldige ich mich natürlich dafür, aber nicht dafür, dass ich das vorsätzlich getan hätte. Dafür entschuldige ich mich nicht, das ist nämlich gegenstandslos."

Insgesamt sei die Stimmung "wunderbar" gewesen bei den Proben, so der prominente Regisseur: "Deshalb war es nicht so schlimm, dass ich die letzten Tage nicht da war, ich habe nur die zweite Hälfte mit der Beleuchtung nicht mehr machen können." Auch die Leitung des Staatstheaters Nürnberg sei letztlich ganz "cool" gewesen und habe ihm gesagt, er habe doch "selbst drum gebeten" die Proben abzubrechen: "Wir sind dann nicht friedlich, sondern in Stille auseinander gegangen."

Das Staatstheater Nürnberg bat um Verständnis darum, dass über ein erstes Statement hinaus keinerlei Stellungnahmen abgegeben würden. Auch der genaue Wortlaut der "unangemessenen Äußerung" wurde vom Theater nicht mitgeteilt.