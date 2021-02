Online-Version von Würzburger Film-Wochenende war ein Erfolg

Hochzufrieden sind die Mitglieder der Filminitative e.V. über den Verlauf des 47. Internationalen Film-Wochenendes, das am Mittwoch zu Ende gegangen ist. Wegen der Pandemie musste das Festival kurzfristig zum Online-Festival umorganisiert werden. Aus einem Wochenende wurde dadurch eine ganze Filmwoche. Bis 0.00 Uhr konnten die Organisatoren weit über 5.000 Abrufe verzeichnen. "Das ist für uns ein Riesenerfolg, bedenkt man auch, dass die Streaming-Tickets nicht an eine Zuschauerzahl gebunden waren, also damit auch eifrig gemeinsam geschaut wurde", so Vorstand Thomas Schulz.

Viele Soli-Tickets verkauft

"Ein Indiz dafür ist auch der rührend hohe Anteil an Soli-Tickets", erklärt Schulz weiter. Soli-Tickets zum Preis von zehn Euro waren gedacht für Besucher, die den Film mit Freunden oder Familie schauen wollten. Die normalen Tickets kosteten sechs Euro. "Wir haben uns im Vorfeld geweigert, auch nur ein grobes Ziel zu formulieren. Trotzdem wurden damit alle vagen Vorstellungen übertroffen", ergänzt Vorstandskollege Christian Molik. Obwohl die 47. Ausgabe mit Hilfe des Technik-Teams um Sebastian Goll und Philipp Pelchmann auch technisch mehr als erfreulich verlief, hofft Vorstandsmitglied Viviane Bogumil: "Das diesjährige FiWo soll in seiner digitalen Form eine Ausnahme bleiben. Wir wollen zurück ins Kino und wir wollen unser Publikum wieder vor Ort begrüßen können."

Zukunft des Film-Wochenendes Würzburg gesichert

Ob es in Zukunft eine Streaming-Möglichkeit geben wird, muss das Team der Film-Initative Würzburg erst noch diskutieren. Vor allem in Anbetracht des Mehraufwandes, der ein dann zweigleisiges Festival mit sich bringen würde. Dass es ein 48. Internationales Filmwochenende Würzburg im Januar 2022 in irgendeiner Form geben wird, ist nach der Bestätigung des Publikums jedoch sicher.

Posthume Auszeichnung für Bruno Ganz

Ein Großteil der Gäste beteiligte sich auch online an der Abstimmung über die beliebtesten Filme. Als bester Spielfilm bekommt die deutsch-dänische Produktion "Winterreise" von Anders Østergaard und Erzsébet Rácz ein Preisgeld von 2.500 Euro. "Dass der finale Film von Bruno Ganz gut ankommen würde, war uns natürlich klar. Doch auch dessen Kern, das Leben eines jüdischen Musikers im Dritten Reich, dessen vermeintliche Privilegien und die Schuld, die er fühlt, aber nicht ausdrücken kann, hat unser Publikum mitgenommen", erklärt Christian Molik das Ergebnis.

Packender Dokumentarfilm ausgezeichnet

Den Preis für den besten Dokumentarfilm verbunden mit einem Preisgeld von 1.500 Euro bekommt der Film "Was tun" von Michael Kranz. "Das freut uns besonders, da Michael Kranz ein junger Filmemacher ist, ausgebildet an der HFF München. Sein Film könnte persönlicher nicht sein, geht es darin doch um seine Gewissensbisse und Machtlosigkeit, die er fühlt, als er sich selbst vor Ort mit den Bedingungen von Zwangsprostituierten in Bangladesch auseinandersetzt", so Thomas Schulz.

Bester Kurzfilm über Natur-Katastrophe

Der Preis für den besten Kurzfilm und ein Preisgeld von 1.000 Euro gehen an den Film "María" von Zoé Salicrup-Junco. "Ein wirklich starker, weil hochsensibler Kurzfilm der Puerto-Ricanerin Zoé Salicrup-Junco. Sie zeigt eindrücklich, dass Natur-Katastrophen wie Hurrikan María 2017 nicht nur physische Zerstörung zurücklassen, sondern die Folgen auch psychisch zur Belastung werden“, sagt Vorstandsmitglied Viviane Bogumil.