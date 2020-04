Online-Verleihung: So öde war der Deutsche Filmpreis 2020

Zum 70. Mal wurde der Deutsche Filmpreis gestern Abend vergeben. Und das unter besonderen Umständen: Live, aber ohne Publikum. Mit Preisträgerinnen und Preisträgern, die per Videokonferenzen zugeschaltet wurden. Moderiert von Schauspieler Edin Hasanović, der die über zweieinhalb Stunden nicht enden wollende Lola-Verleihung als mitunter verzweifelte One-Man-Show hinter sich brachte – bisweilen unterstützt von Laudatoren, die sich irgendwie in die riesige und eher dunkel gehaltene Halle des TV-Studios in Adlershof bei Berlin verirrten.

Der Versuch einer politischen Note

Dass eine solche Preisverleihung ohne applaudierendes und emotional mitgehendes, lachendes und überraschtes Saalpublikum nicht funktionieren würde, war bereits nach ein paar Minuten klar, derweil der Moderator mit ungelenk wirren thematischen Sprüngen anfangs noch versuchte, der einsamen Show wenigstens eine politische Note einzuhauchen.

Klarer Gewinner: "Systemsprenger"

Kulturstaatsministerin Monika Grütters war am Ende – die Uhr zeigte schon eins – sichtlich ermüdet und wirkte alles andere als frisch, als sie den Umschlag für den besten Film öffnete: Das Drama "Systemsprenger“ über eine schwer erziehbare Neunjährige war mit acht Auszeichnungen der große Gewinner des Abends. Das im Kino höchst erfolgreiche Spielfilmdebüt der Regisseurin Nora Fingscheidt gewann acht Lolas, darunter für die beste Hauptdarstellerin und den besten Hauptdarsteller, für das beste Drehbuch, für den besten Schnitt und eben auch für die beste Regie.